Amici 2022, le parole di Nunzio per Maria De Filippi: “Sei stata una mamma”

Le coppie più belle nate ad Amici di Maria De Filippi (e quali resistono)

L’ultima puntata di Amici ha visto uscire Nunzio Stancampiano, uno degli allievi più amati di questa edizione. Il giovane ballerino è diventato famoso, oltre che per il suo innegabile talento, anche per i suoi “tutorial” di danza latinoamericana per la maestra Alessandra Celentano.

Adesso che la sua avventura nel talent show è finita, Nunzio ha voluto dedicare parole bellissime a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Amici, che gli hanno permesso di crescere sia come ballerino che come essere umano.

Amici, Nunzio e le parole per Maria De Filippi

Per Nunzio l’esperienza di Amici si è appena conclusa, ma non per questo ha già dimenticato le emozioni provate nella scuola di talenti. Il giovane ballerino, una volta uscito dal talent show di Maria De Filippi, è tornato sui social, pubblicando uno scatto che lo immortala durante un’esibizione nello show. A corredo della foto ha voluto accompagnate delle parole ricche di significato, dedicando un pensiero a tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso di crescita tra i banchi del programma.

Primo fra tutti Raimondo Todaro, il suo maestro nella scuola, ma non solo: “Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni”, ha scritto su Instagram. Inaspettate le parole per Alessandra Celentano, che durante le puntate del Serale non ha mai risparmiato giudizi severi per il ballerino. “Un pensiero affettuoso alla maestra che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti”.

Proprio dopo la fine del suo percorso ad Amici, il ballerino aveva rivelato: “È stata cattiva con me, cattivissima, però allo stesso tempo è stata quella che mi ha insegnato di più (…). Le sarò sempre grato”.

Poi ha dedicato un pensiero dolcissimo a Maria De Filippi, che in questi mesi è riuscita a fargli sentire meno la mancanza della madre, a cui è legatissimo: “Un grazie speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.

Amici, il messaggio di Raimondo Todaro

Tra i complimenti dei fan e le frasi di incoraggiamento dei suoi ammiratori, non poteva mancare l’augurio più bello, quello del suo maestro Raimondo Todaro. È sempre stato il suo primo sostenitore, e non ha mai nascosto di apprezzarne il talento.

Sotto il suo post ha lasciato frasi piene di stima e fiducia per il futuro: “Grazie a te campione per tutte le emozioni che ci hai dato, ti sei impegnato tanto, hai fatto tutto il possibile per mettere in mostra in breve tempo tutte le tue qualità tecniche ed umane che ti appartengono”, ha scritto Todaro su Instagram.

E poi ha aggiunto: “Hai portato in alto la bandiera dei latinisti pur dovendoti arrangiare da solo, senza ballerina in una disciplina che fa della coppia la sua essenza. Esci da vincitore perché hai fatto tutto ciò che ti era possibile e forse di più. Sei stato bravissimo e siamo orgogliosi di te!!!”.