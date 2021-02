Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall’8 al 13 febbraio

editato in: da

Amici 2020, i concorrenti dello show di Maria De Filippi

Settimana ricca di sorprese per gli studenti della scuola. Due nuove candidate conquistano il banco mentre Elisabetta torna a casa. Felpa a rischio per Leonardo, impegnato in una sfida contro se stesso.

Amici 2021, banco o sfida per Serena?

Nella puntata del 9 febbraio, Maria lancia in studio un video di una nuova candidata: Serena Marchese. La ragazza è una ballerina con una formazione classica; nel filmato si presenta e richiede di studiare con la maestra Celentano e di sfidare Martina o Rosa che ritiene tecnicamente meno preparate di lei.

Alessandra la trova una ballerina versatile e completa e vorrebbe entrasse nella scuola. Pertanto, richiede ufficialmente alla produzione un banco per lei.

Subito dopo, tutti i ragazzi ricevono un videomessaggio della Celentano in cui chiede ai cantanti e ai ballerini se ritengono giusto che sia aggiunto un banco per Serena o se vogliono mandarla in sfida.

Gli allievi discutono molto sulla decisione da prendere finché scegliere tramite una votazione. I voti espressi non raggiungono una maggioranza: 7 per il banco sì e 7 per il no.

Deddy, però, ci ripensa e decide di cambiare il suo voto dal no al sì.

Il giorno seguente, gli studenti ricevono un nuovo videomessaggio da parte della Celentano, nel quale la docente spiega che non vuole mettere in difficoltà la produzione, richiedendo un banco in più per la new entry, e per questo sta valutando l’idea di metterla in sfida.

Serena fa il suo ingresso in casetta per studiare le coreografie che dovrà portare in sfida contro Martina, Rosa o entrambe.

Nell’eventualità di una sfida, sia Serena che Martina preparano la stessa coreografia di latino. Quest’ultima, però, non riesce a concentrarsi mentre la nuova candidata si mostra subito in grado di eseguire la danza, nonostante non sia il suo stile.

Anche Rosa comincia studiare la stessa coreografia di modern assegnata a Serena, qualora andassero in sfida. Anche in questo caso, la nuova arrivata si mostra più preparata.

Amici 2021, maglia sospesa per Leonardo

Nella puntata dell‘8 febbraio, Leonardo canta la cover L’estate addosso di Jovanotti. Il prof Zerbi non è soddisfatto dell’esibizione del suo allievo perché trova che il brano non rispecchi la sua identità e decide di sospendergli la maglia.

Rudi trova che Leonardo non sia consapevole di se stesso poiché richiede di cantare brani lontani dal suo percorso artistico. Il ragazzo ribatte, dicendo, che vuole sperimentare e allargare i suoi orizzonti musicali ma l’insegnante non è d’accordo.

L’11 febbraio, Maria parla con il giovane cantante in diffusione, gli chiede cosa non gli piace di se stesso e lo invita a guardarsi allo specchio e a dire cosa vede. Leonardo dice di vedere tante cose; si confida con la De Filippi, raccontandole che da piccolo era in forte sovrappeso e utilizzava quei chili di troppo come uno schermo. Non piacendosi, usava la leggerezza e la simpatia per conquistare gli altri.

Ora i chili di troppo non ci sono più ma quando si muove sul palco si sente ancora quel ragazzino obeso. Maria gli fa notare che, quando si guarda allo specchio, cambia espressione e assume il tipico atteggiamento di chi vuole piacere.

La De Filippi gli domanda se quando lui canta si porta dietro dei complessi irrisolti; a quel punto, gli propone un esercizio ovvero cantare, davanti allo specchio, tirandosi su la maglia, cercando solo di divertirsi. Lo rassicura del fatto che la telecamera non lo riprenderà a figura intera.

Subito dopo, Maria chiede a Leonardo di chiamare Tommaso. Maria chiede a quest’ultimo di togliersi la maglia e ballare sulle note di Via Padova, guardandosi nello specchio. Il ballerino ha un fisico perfetto, gli addominali scolpiti e sicurezza nei movimenti. Terminata la musica, la De Filippi domanda a Leonardo cosa ha visto nello specchio; il cantante dice di aver visto ballare una persona sicura del suo corpo con il fisico che lui non ha.

A quel punto, la conduttrice richiede al cantante di ballare, senza maglietta, sempre davanti allo specchio, sulle note di L’estate addosso, cercando solo di divertirsi. Leonardo appare più libero nei movimenti e riesce persino a ridere, cantando. Maria lo saluta e gli dice che ha fatto un grande passo in avanti.

Lo stesso giorno arriva in casetta una busta rossa per Leonardo: è un messaggio di Rudi che gli assegna un mash-up di due brani con un tempo diverso. L’insegnante ritiene che un cantautore, a prescindere dal ritmo della canzone che sta interpretando, deve avere sempre una sua riconoscibile identità.

Se Leonardo non porterà a termine questa sfida con se stesso, la maglia gli sarà tolta definitivamente.

Amici 2021, due nuove allieve in casetta

Ai cantanti viene mostrato il video di una nuova candidata, Gaia. La ragazza ha una voce molto potente ma non convince molto sull’interpretazione perché appare piuttosto fredda. Gli allievi si domandano chi andrà in sfida con lei.

Nella puntata del 12 febbraio arriva una busta rossa per Elisabetta; è una lunga lettera di Arisa che ha deciso di sostituirla, in quanto non ritiene di avere il tempo necessario per prepararla al serale. Le garantisce, però, un banco, l’anno prossimo, anche se lei non dovesse esserci come insegnante. La prof crede che Elisabetta abbia bisogno di un percorso completo di studi perché ancora acerba.

Successivamente, l’insegnante incontra Gaia e la mette subito alla prova con dei brani; Arisa è entusiasta della voce della ragazza e le consegna, a sorpresa, la felpa.

Dopo estenuanti ore di lezione in sala prove con la Celentano, Serena riceve l’approvazione della maestra che le consegna ufficialmente la maglia. Con l’ingresso della ballerina in casetta, automaticamente la sfida contro Martina e Rosa viene annullata.

Amici 2021, puntata di sabato 13 febbraio

La puntata del 13 febbraio si apre con Rocco Hunt e Anna Mena che coinvolgono il pubblico con la loro energia. Maria fa entrare un contenitore in studio, dove gli studenti, ad uno ad uno ripongono le loro maglie (tranne Leonardo che al momento è sospeso). La conduttrice spiega che sono ad un mese dal serale e per questo le felpe vengono tolte. La De Filippi distribuisce le maglie dorate che sanciscono l’inizio della corsa al serale e spiega che saranno i professori a confermare, di volta in volta, gli allievi meritevoli di proseguire la loro permanenza nella scuola.

Tommaso è il primo alunno a esibirsi per riconfermare la felpa dorata, cimentandosi in uno stile nuovo per lui, il ballo latino, guadagnandosi l’approvazione della maestra Celentano. Tancredi con la sua Las Vegas convince la sua prof Arisa e anche Zerbi.

Alessandro si esibisce con The Phoenix, la coreografia assegnata a lui e a Rosa dalla Celentano. La Cuccarini ha ritenuto di trasformare il passo a due in un assolo perché Rosa, al momento, ha un problema al ginocchio. La prof Celentano gli dice che deve migliorarsi, sotto un punto di vista tecnico e stilistico, oltre che nell’atteggiamento perché lei crede che il ragazzo dia priorità ad alcuni compiti, rispetto ad altri. Nonostante questo, il giovane ballerino viene riconfermato.

Esa canta How to save a life; Zerbi è soddisfatto dell’esibizione perché trova che il suo studente abbia cuore e carisma mentre la Pettinelli continua a pensare che sia impreciso e stonato sulle note basse. Martina si lancia in un passo a due con Tommaso sulle note di Via con me. La Peparini esprime il suo parere: per lei la ballerina spazia in tante cose ma non eccelle in nessuna, Lorella non è d’accordo e le riconferma la maglia.

Sangiovanni propone il suo inedito Tutta la notte, ottenendo pieno consenso da Rudy mentre Rosa si mette alla prova in un passo a due molto sensuale con Alessandro. Lorella pensa che l’allieva compensi le sue imperfezioni con la sua personalità forte mentre la Celentano la giudica pesante nei movimenti.

Ibla canta Generale; per Zerbi la sua alunna non è consapevole dei suoi limiti, è arrogante nell’atteggiamento e teatrale nella performance. L’insegnante riconferma il banco ma con molte riserve. Samuele si esibisce con l’hip hop Baby, conquistando la sua prof Veronica e la Cuccarini. Deddy con il suo brano Ancora in due riprende la sua felpa dorata mentre Giulia si mette alla prova con un assolo che richiede una grande capacità interpretativa e riconferma il suo banco. Infine, Leonardo, messo in sfida da Rudy contro se stesso, riesce a portare a termine brillantemente il compito assegnatogli, mostrando all’insegnante tutta la sua personalità: la felpa dorata ora è sua.