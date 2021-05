Amici 2021, anticipazioni semifinale: chi sono i finalisti del talent

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Amici di Maria De Filippi si avvicina sempre più alla sua conclusione e, com’è ovvio, crescono le tensioni tra i ragazzi che sognano la finale (ma anche la vittoria). Come anticipato dal Vicolo delle News, la semifinale che andrà in onda sabato 8 maggio è già stata registrata, motivo per cui sono trapelati i nomi di tre dei finalisti ammessi all’ultimissima puntata del Serale.

Stando alle anticipazioni, nella nona puntata di Amici 21 cambia innanzitutto la modalità di inizio della gara, non più con il consueto sorteggio della squadra ma con le performance dei ragazzi. Il vincitore sceglie poi, di volta in volta, chi sfidare per conquistare il posto in finale.

E alla fine delle sfide sono due cantanti e una ballerina ad approdare all’ultima puntata: Sangiovanni, Giulia Stabile e Aka7even. Dunque arriva in finale la coppia per eccellenza di Amici 21, quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile, che nel corso di questi mesi hanno letteralmente conquistato il cuore del pubblico di Maria De Filippi. Due giovani talenti favoriti per la vittoria, che nelle ultime ore sono stati al centro di un piccolo momento di crisi, spazzato via grazie all’intervento della padrona di casa.

Che la tensione sia sempre più alta è ormai acclarato e i giovani concorrenti del talent stanno vivendo grandi emozioni, che li stanno mettendo sempre più alla prova. Anche l’amore tra Sangiovanni e Giulia ne ha risentito e un piccolo malinteso ha alimentato una lite. Incomprensioni appianate da Maria che, come una mamma con i suoi figli, ha parlato con i ragazzi portandoli a chiarirsi e a tornare uniti più che mai.

Tra i finalisti anche Aka7even, al secolo Luca Marzano, che come la ballerina Giulia è una delle punte di diamante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Niente da fare, invece, per la scuderia di Lorella Cuccarini e Arisa, al momento senza finalisti. Intanto dalle anticipazioni del Vicolo delle News sono trapelate due splendide notizie per Giulia e Alessandro: la ballerina si aggiudica la vittoria della Prova Tim, mentre Alessandro riceve in puntata una scrittura per il musical Dirty Dancing nel progetto Broadway Milano.

Nulla si sa ancora del quarto e ultimo finalista di Amici 21, che verrà svelato soltanto dopo la messa in onda della puntata. Chi otterrà l’ambito posto in finale tra Deddy, Serena, Alessandro e Tancredi?