Amici 2019: Maria De Filippi svela alunni e professori, le anticipazioni

editato in: da

Amici 19, storico talent show condotto da Maria De Filippi, torna finalmente in onda con un’edizione ricca di novità. Prima fra tutte quella che riguarda la commissione dei professori, che tra new entry e grandi assenti, risulta almeno in parte rinnovata.

Mentre Alex Britti saluta la scuola, Anna Pettinelli si prepara ad iniziare una nuova ed emozionante avventura. Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip, la nota conduttrice radiofonica è pronta a vestire i panni dell’insegnante di canto per aiutare i nuovi talenti ad emergere in campo musicale. Nell’impresa non sarà certamente sola. Infatti, al suo fianco ci saranno due volti storici della commissione di canto: Rudy Zerbi e Stash, leader dei The Kolors.

Per quanto riguarda il ballo, la commissione dei professori sembra essere invece totalmente riconferma con Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens pronti a portare sul piccolo schermo un grande spettacolo a passi di danza. Anche Lorella Boccia e Marcello Sacchetta continueranno la loro esperienza all’interno del cast del talent, presentando ancora una volta il day-time dedicato alla trasmissione.

Per quanto riguarda i concorrenti non mancano certo le indiscrezioni e tra i tanti nomi che circolano da ore in rete ce ne sono alcuni già noti al grande pubblico. Pare infatti, che tra i 17 alunni che comporranno la classe di questa diciannovesima edizione, ci sarà anche Gaia Gozzi. Seconda classificata a X Factor 10, la giovane cantante di origini italo brasiliane è ufficialmente una concorrente di Amici 19.

Quello di Gaia potrebbe non essere però l’unico nome già noto. Durante Amici 18 la stessa Maria De Filippi aveva invitato tre ragazzi (esclusi dalla scuola) a ripresentarsi ai provini dell’anno successivo. Di chi si tratta? Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari, questi i nomi di altri possibili concorrenti della nuova edizione.

Non è finita qui. Anche Irama e Alberto Urso, ex alunni e vincitori di passate edizioni, compariranno nel corso delle puntate anche se ancora non è dato sapere in quali vesti.

Cosa ci si deve aspettare da questa diciannovesima edizione? Per scoprirlo, non rimane che seguire la prima puntata in onda proprio oggi alle ore 14.10 su canale 5.