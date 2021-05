Chi è Ambra Cotti, la tiktoker che spopola tra gli adolescenti

editato in: da

È giovane, bellissima ed è una star dei social: si chiama Ambra Cotti ed è diventata una vera e propria celebrità prima su YouTube e poi su TikTok. La giovane è diventata famosa grazie ai suoi video sul make up, con consigli di bellezza e suggerimenti di prodotti beauty.

Nome e cognome: Ambra Cotti

Data e luogo di nascita: 19 gennaio 2004, Bologna

Dove abita: Bologna

Segno zodiacale: Capricorno

Genitori: Alain e Anna Cortesi

Fratelli: Aurora e Alvise

TikTok: Ambra Cotti

Instagram: Ambra Cotti

YouTube: Ambra Cotti

Ambra Cotti da piccola

Ambra Cotti è sempre stata appassionata dal mondo del web, per questo da giovanissima ha aperto il suo canale YouTube, cominciando a pubblicare i suoi video sulla piattaforma. Essendo soltanto una ragazzina, inizialmente la sua attività si concentrava sulle chiacchiere da adolescente come tante altre: video sulla scuola, sulle amicizie, sullo shopping.

Il successo è arrivato però nel 2017, anno in cui ha cominciato a pubblicare i primi video tutorial su come realizzare contenuti per Musical.ly, l’app che poi si è trasformata in TikTok. Da allora Ambra è diventata sempre più nota sui social e oggi propone video su make up, prodotti beauty, outfit e shopping.

Le storie d’amore di Ambra Cotti

La giovane influencer ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma fino a luglio del 2020 era legata ad Alessio, un ragazzo di Napoli che con lei condivide la passione per la danza latino americana.

Ambra in passato aveva coinvolto il ragazzo in alcuni dei suoi video, e spesso comparivano degli scatti sul suo profilo Instagram. Poi però la giovane aveva cominciato a cancellare le foto insieme ad Alessio dai suoi profili, confermando dopo che la relazione era finita.

La famiglia di Ambra Cotti

Sebbene utilizzi i suoi profili social per condividere contenuti riguardanti la sua vita da influencer, Ambra Cotti ha un bellissimo rapporto con i suoi familiari. Negli anni sui suoi account sono apparsi soprattutto il fratello Alvise e la sorella Aurora, ai quali è molto legata (“La cosa più bella che ho”, ha scritto su Instagram).

Collaborazioni e litigi

Ambra Cotti negli anni ha collaborato con diversi influencer: da Elisa Maino a Alice De Bortoli, passando per Marta Losito a Iris Ferrari. La giovane influencer è anche apparsa in un videoclip di Tancredi, uno dei cantanti di Amici.

Le attività di Ambra Cotti

La giovane tiktoker, amatissima sui social, ha anche altre passioni che vanno oltre il web. Ambra infatti rappresenta l’Italia all’estero come ballerina di danze latino americane, balli di coppia. In un’intervista al Giornale ha raccontato: “Per ora mi sto concentrando sul ballo, non saprei dire poi cosa accadrà col web, potrebbe anche finire tutto e rimarrei comunque con la passione del ballo”.