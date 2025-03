L'attrice torna a recitare in "BFF. Best Friends Forever" e coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Le parole di Ambra Angiolini

Fonte: Ansa Ambra Angiolini

Se c’è una cosa di cui Ambra Angiolini è certa, è che l’amore l’ha tradita. Non sempre, anzi. Talvolta le è capitato di scegliere davvero bene, raramente, ma questi suoi tentennamenti del cuore l’hanno portata ad avere la fortuna di non farsi delle amiche rivali. Lo ha rivelato lei a margine della conferenza stampa di presentazione di BFF. Best Friends Forever, il nuovo film di Paramount+ disponibile sulla piattaforma digitale dal 14 marzo. E, vista l’occasione, non si è lasciata sfuggire una frecciatina al veleno indirizzata verso i suoi ex.

Ambra Angiolini, le parole contro gli ex fidanzati

“Se ho avuto un’amica rivale? No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano”, ha spiegato Ambra Angiolini. Semaforo verde, invece, per Francesco Renga, da cui ha avuto i suoi due ragazzi: Jolanda e Leonardo. Il passato, sebbene sia stato anche doloroso, è però alle sue spalle: “Se al cinema posso fare la matta ne sono felice. A me lo propongono spesso. Io non mi sento mai vittima, bene così. Ci ho messo anni per arrivarci, negli armadi ho solo vestiti, non scheletri“.

E, in questo film, ha ritrovato un po’ di sé provando a esplorare la parte più divertente del suo essere attrice: “È una storia che vuole solo divertire – spiega riferendosi a BFF. Best Friends Forever. In teatro racconto ogni sera la storia di Franca Viola, che da vittima vuole diventare altro. Qui mi sono sentita autorizzata a esplorare anche la parte più goliardica e, se vogliamo, anche meschina di certi comportamenti femminili. Magari proprio verso uomini che non se lo meritano“.

La relazione finita con Andrea Bosca

Oggi Giacomo Lotti, pasticcere in Belcanto, Andrea Bosca è stato al fianco di Ambra Angiolini per qualche mese. La loro relazione non è mai stata ufficializzata davvero, se facciamo eccezione per alcuni scatti comparsi sui giornali, e pare proprio che tra i due sia stato tutto di breve durata. Sono infatti tanti gli indizi che conducono alla possibile rottura, avvenuta mesi fa, a cominciare dalla mancanza di foto insieme che potrebbe far pensare che non stiano più insieme da tempo.

Con Francesco Renga, invece, il rapporto è più solido che mai. L’artista di Brescia non è solo il padre dei suoi figli ma con gli anni è anche diventato un amico. Difficile pensare che siano rimasti così uniti solo per amore della famiglia: tra loro c’è sempre stato un feeling innegabile che li ha portati a costruire un nucleo coeso che ancora oggi non risente delle vite separate che entrambi hanno scelto di condurre.

E, sui social, aveva persino difeso il loro rapporto: “Mi spiace distruggere la sua giornata con una notizia: non ci siamo mai fatti la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa realmente la parola pace? È quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesce a mettere in pratica nemmeno nelle proprie vite. Soprattutto sui social”, aveva commentato l’attrice, che oggi si sta dedicando completamente al suo lavoro.