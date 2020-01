Ambra Angiolini, la figlia Jolanda è sempre più bella: “Ti amo da prima di conoscerti”

editato in: da

Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è sempre più bella. La primogenita dell’attrice e del cantante sta crescendo in fretta e ha da poco compiuto sedici anni. Un compleanno festeggiato in famiglia, con gli auguri di mamma e papà, che su Instagram hanno celebrato la bellezza e la dolcezza della figlia.

Ambra ha pubblicato uno scatto in cui Jolanda, sorridente e bellissima, soffia le candeline su una torta a forma di cuore. “Hey tu…pesciolinooooooo! – ha scritto l’attrice -. Grazie per aver scelto la mia pancia… ti amo da prima di conoscerti. Auguri Danda”. Poco dopo sono arrivati anche gli auguri di Francesco Renga che per l’occasione ha scelto uno scatto in cui Jolanda è piccola.

“Amore mio… per me sei ancora così – ha spiegato il cantante -, ma oggi compi 16 anni e a me sembra ieri che stavi in ginocchio con un palloncino in mano davanti ad un presepe con una pecora enormemente sproporzionata che avevi voluto mettere per forza! Stella cometa, perché sei sempre così… la solita!? Auguri Bellezza”.

Jolanda ha risposto su Instagram sia a mamma che papà, con tanto di cuoricini e battute ironiche. Il legame con entrambi i genitori è ottimo e la 16enne è già molto apprezzata dai fan del cantante e dell’attrice. Cresciuta lontano dai riflettori, Jolanda è stata presentata ai fan solo di recente. A svelare il suo volto era stata, qualche settimana fa, proprio la Angiolini e da subito i follower avevano notato la grande somiglianza fra madre e figlia.

Classe 2004, Jolanda ha un fratello più piccolo di due anni, Leonardo. I suoi genitori si sono separati nel 2015, ma sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli. Ambra oggi è innamorata di Massimiliano Allegri e per la coppia si è parlato spesso di possibili nozze segrete, mentre Francesco Renga è legato a Diana Poloni, bresciana lontana dal mondo dello spettacolo con cui è uscito allo scoperto solo di recente.