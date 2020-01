Alice Sabatini, l’ex Miss Italia ha vinto la depressione: “Ero ingrassata 15 kg”

editato in: da

Miss Italia, che fine hanno fatto le vincitrici

L’ex Miss Italia, Alice Sabatini racconta la sua lotta (vinta) contro la depressione e il coraggio di rialzarsi dopo un periodo difficile. Era il 2015 quando la modella e giocatrice di basket conquistò il titolo di più bella d’Italia, ma da quel momento per lei iniziarono una serie di problemi.

“Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più – ha svelato al settimanale Diva e Donna -. Mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso”. Alice ha ricordato i momenti più difficili, segnati dal rifiuto di indossare la corona di Miss Italia e da un’immagine allo specchio che non riconosceva più.

“Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia – ha spiegato -. Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona”. Una situazione difficile, peggiorata dalla volontà di Alice Sabatini di dimagrire a ogni costo, anche scegliendo diete estreme e sbagliate.

“Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche – ha ricordato l’ex Miss Italia -. Niente. Blocco totale. Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all’ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”.

Poi una scoperta che le ha cambiato la vita. Tramite alcuni accertamenti infatti Alice Sabatini ha scoperto di soffrire di celiachia. Eliminando il glutine le cose sono migliorate e lei è riuscita a tornare al suo peso forma senza ricorrere a regimi alimentari sbagliati. “Da allora mangio tutto, ma senza glutine – ha confessato l’ex Miss Italia -. Ho perso 4 kg in una settimana. Mi sono sbloccata di testa. È stato fondamentale anche Gabriele – ha aggiunto parlando del compagno – che mi faceva sentire bella nonostante i chili in più”.