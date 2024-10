Chi è Alice, la cugina di Giulia De Lellis che si è sposata con Valerio Varamo

Fonte: IPA Giulia De Lellis

Aria di romanticismo per la famiglia De Lellis. Momenti di grande affetto e coronamento di un amore da fiaba, questa volta per Alice De Lellis, la cugina di Giulia, che ha detto sì a Valerio Varamo.

Bellissima proprio come sua cugina, Alice è convolata a nozze in una cerimonia fa sogno circondata dal sostegno della sua famiglia e, in particolare, della cugina ormai volto notissimo dello spettacolo.

Chi è Alice De Lellis

Una lunga chioma bionda, un sorriso luminoso e grande spigliatezza sui social. Alice De Lellis è la cugina di Giulia: una ragazza che condivide con la nota influencer la bellezza e la simpatia, oltre alla voglia di mostrare sulle piattaforme gran parte della sua vita.

Almeno per il momento, però, sembra che lei, a differenza della cugina, non abbia l’ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo. Originaria del Lazio, Alice è laureata in psicologia e, sul suo profilo Instagram, racconta attraverso alcuni contenuti le sue passioni più grandi.

Dal make-up ai viaggi, passando per il canto e per i piccoli momenti di vita quotidiana insieme al suo compagno Valerio Varamo, la ragazza si racconta con ironia sfoggiando sempre il suo sorriso contagioso.

Alice è anche molto legata alla sua famiglia: oltre ad avere un bellissimo rapporto con sua cugina Giulia, che ora è legata a Tony Effe, è anche zia di una bellissima bambina, Zoe, nata nel 2021.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, Alice ha avviato Anima, un progetto che la vede protagonista insieme alla sua amica Federica Balducci nell’organizzazione di matrimoni ed eventi: “Ci siamo rese conto di quanto amassimo la bellezza dei dettagli, l’emozione che si prova nel vedere un sogno prendere forma, e soprattutto la gioia di condividere questi momenti con le persone” hanno spiegato lanciando il loro progetto.

Alice De Lellis e il matrimonio con Valerio Varamo

Oltre al lavoro e alle sue passioni, Alice De Lellis non ha mai nascosto la sua bellissima storia d’amore con Valerio Varamo con cui è finalmente convolata a nozze domenica 13 ottobre 2024.

Il grande giorno di Alice De Lellis e Valerio Varamo è stato il coronamento di una storia d’amore intensa e piena di complicità. La coppia, che ha sempre condiviso sui social momenti felici e aneddoti di vita insieme, ha detto il fatidico sì con una cerimonia in una villa a Terracina che ha regalato ai presenti uno spettacolo mozzafiato: il mare come sfondo, una giornata soleggiata e la sposa, radiosa, accompagnata all’altare dalle sue damigelle, tra cui l’immancabile Giulia De Lellis.

Vestiti neri per loro, un meraviglioso abito bianco per Alice e un’atmosfera da fiaba fatta di musica, luci e colori. Per l’occasione, Giulia ha deciso di truccare personalmente la cugina, aggiungendo un tocco personale e intimo a un momento così speciale.

Il giusto coronamento di un percorso, quello per arrivare all’altare, che ha regalato sorprese fin dal primo momento. Valerio ha infatti fatto la proposta ad Alice a Roma, davanti al Colosseo, organizzando una caccia al tesoro emozionante e coinvolgendo amici e parenti. Il tutto si è concluso con un grande striscione e un anello che ha suggellato il loro amore.