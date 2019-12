Chi è Alice de Carlo, Tina di Ognuno è perfetto

editato in: da

Si chiama Alice de Carlo l’attrice che interpreta Tina in Ognuno è perfetto, la fiction che affronta il tema della Sindrome di Down in modo inedito. La miniserie racconta l’amicizia e l’amore di un gruppo di ragazzi in cerca dell’indipendenza e del loro posto nel mondo.

Originaria di Roma, Alice ha 25 anni e veste i panni di Tina, una ragazza di origini albanesi, affetta dalla Sindrome di Down che lavora in una fabbrica di cioccolato. Nella fiction Rai si innamora di Rick, a cui presta il volto Gabriele Di Bello che anche nella vita è il suo fidanzato. Il loro amore dura da ben cinque anni ed è nato sul set di Hotel 6 stelle, un docu-reality di successo.

Ospite del programma I soliti ignoti, Alice de Carlo ha parlato del suo amore per Gabriele, anche lui affetto dalla Sindrome di Down. “Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi – ha spiegato l’attrice -. C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai. Non solo sono innamorata di lui – ha aggiunto ad Amadeus -, ma se potessi lo bacerei tutto il tempo”.

Fra le tante passioni della Tina di Ognuno è perfetto anche la danza. “Amo ciò che mi rende felice, la mia famiglia, Gabriele, la danza, il mio lavoro! – ha spiegato su Instagram -. Nella vita vorrei proprio fare la ballerina!”. Nella vita, come nella fiction, Alice de Carlo ha sempre cercato la sua indipendenza. Attualmente lavora presso una compagnia telefonica dove accoglie i clienti e li aiuta, fornendo alcuni servizi. Un lavoro che le piace molto e che accompagna a quello di attrice.

“Ho scelto di raccontare questi ragazzi – ha spiegato il regista Giacomo Campiotti, già creatore di Braccialetti Rossi – allo stesso modo in cui ho sempre raccontato i miei personaggi, con amore e senza pregiudizi, non facendomi condizionare dalla sindrome, considerandola semplicemente come una delle innumerevoli caratteristiche e qualità che hanno”.