Alfonso Signorini rivela: “Perché non sono andato al matrimonio di Francesca Cipriani”

Fonte: IPA Alfonso Signorini, perché non era alle nozze di Francesca Cipriano

La sua assenza ha fatto rumore: stiamo parlando di Alfonso Signorini, direttore del magazine Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, che era stato scelto come testimone di nozze al matrimonio di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi ma che non era presente.

Le ipotesi sul perché non si sia presentato sono state tante, ma ora è stato lui a voler fugare ogni dubbio e spiegare le motivazioni.

Alfonso Signorini, perché non era al matrimonio di Francesca Cipriani

Alfonso Signorini non solo era stato invitato al matrimonio di Francesca Cipriani con Alessandro Rossi, ma avrebbe dovuto ricoprire un ruolo importante: quello di testimone di nozze. Ma le cose non sono andate così, infatti il suo posto è stato preso da Giucas Casella.

E l’assenza del conduttore del GF Vip è stata notata, dando vita a numerose domande.

A cui lui stesso ha voluto dare una risposta chiara e che elimina ogni tipo di fraintendimento: infatti in una diretta Instagram nel format Casa Chi ha parlato della sua assenza alle nozze della ex gieffina con il fidanzato. “Mi sono ritrovato sul web come il disertatore, come quello che dà la buca ai matrimoni tra l’altro nel ruolo importante di testimone di nozze”, ha esordito. “Credo che qualsiasi persona che conosca i principi della buona e sana educazione non possa essere testimone di nozze e, nel caso di impedimenti, non avvisare”.

Poi Alfonso Signorini ha fatto chiarezza con parole che mettono un punto alle supposizioni: “Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno molto bene Francesca e Alessandro – ha affermato -. Avevo accetto l’invito di Francesca e Alessandro che mi volevano come testimone. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone, 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale per cui avevo un impegno inderogabile”.

“Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome tra i testimoni di questo non sono a conoscenza”, ha spiegato il conduttore, che infine ha aggiunto: “È stato un dolore non esserci andato, mi è dispiaciuto veramente”. Ed è stata anche l’occasione di far sapere che Giucas Casella non è stato un ripiego e che i neo sposi saranno ospiti di una puntata del Grande Fratello Vip, dove lo scorso anno Alessandro aveva fatto la proposta a Francesca Cipriani. Proposta che si è poi concretizzata in un romantico matrimonio.

Francesca Cipriani, il romantico matrimonio con Alessandro

Un matrimonio romantico, con tanto di magnifico abito bianco, parata di star e dettagli che hanno saputo fare la differenza. Come la distesa di fiori che accolto i due sposi, o il kit composto da riso e fazzoletti, questi ultimi per contenere la commozione. Tra gli invitati non potevano mancare i coinquilini nella passata edizione del GF Vip, compresi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che da poco hanno rivelato di essere in dolce attesa di una femminuccia.

La Casa del GF Vip è stata spesso luogo di incontro e di nascita di grandi amori: da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Gabriele (padrino, manco a dirlo, Alfonso Signorini), fino alla proposta, romanticissima e ricca di emozioni, di Alessandro Rossi a Francesca Cipriani arrivata mentre lei era una dei concorrenti della passata edizione.