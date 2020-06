Alessia Marcuzzi e il marito vivono in case separate: l’indiscrezione

editato in: da

Alessia Marcuzzi, mamma innamorata di Tommaso e Mia

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi vivono in case separate. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la conduttrice e il produttore attualmente trascorrerebbero la notte in due appartamenti diversi, incontrandosi solo durante il giorno. Il motivo? Sembra che nell’immobile in cui vivevano siano in corso dei lavori di ristrutturazione che avrebbero spinto la famiglia a dividersi. Paolo quindi avrebbe scelto di appoggiarsi a un’altra abitazione sino a quando i lavori non saranno terminati.

“I fotografi hanno notato un particolare che forse ha alimentato i sospetti – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini -. Paolo entra ed esce ogni giorno dalla casa di Alessia, dove vive, ma si appoggia ad un’abitazione della sua famiglia per dormire. Il motivo, svelano fonti vicine alla coppia, è che a casa della Marcuzzi sono in corso lavori di ristrutturazione, e quindi alcuni spazi sono inagibili”. Sarebbe dunque smentita la crisi fra Alessia e il marito, legati dal 2014, data in cui sono convolati a nozze in gran segreto in Inghilterra.

La showgirl non ha mai commentato direttamente le indiscrezioni su una possibile rottura con Marconi, ma nei giorni successivi al gossip sul suo profilo Instagram era apparso il marito. Poco dopo la Marcuzzi era partita per Ponza insieme alle amiche e alla figlia Mia, pronta a godersi un po’ di relax. Anima inquieta e ribelle, anche in amore, Alessia ha vissuto tanti grandi amori in passato. Nel suo curriculum sentimentale un’intensa love story con Simone Inzaghi, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, in seguito ha vissuto una breve relazione con Francesco Facchinetti da cui è nata Mia.

Produttore televisivo, imprenditore e proprietario della Buddy Film, Paolo Calabresi Marconi da ben sei anni è il marito di Alessia Marcuzzi. “Lui è molto sicuro di sé – aveva spiegato qualche tempo fa la presentatrice – questo mi ha attratto sin da subito. Capisce i miei momenti e non si spaventa, mentre gli altri lo facevano”. La coppia non ha figli, una scelta ponderata, dovuta alla necessità di occupasi prima di tutto di Mia e di Tommaso. “Mi sono sposata con lui da donna grande – aveva svelato la presentatrice – avevo una consapevolezza diversa rispetto ai miei amori precedenti, lui è l’amore della maturità”.