L'estate si avvicina e Alessia Marcuzzi ne ha già messa a punto la tenuta ideale: casual ma non troppo, il look della conduttrice romana nel dettaglio

Alessia Marcuzzi

La perfetta tenuta estiva? Casual, fresca ma condita di un pizzico di sensualità che non guasta. Lo sa bene Alessia Marcuzzi la quale, con grande puntualità, ha fornito alle indecise la sua personale interpretazione sul tema. Sullo sfondo una terrazza romana al tramonto, ecco la showgirl immortalata sorridente e spensierata in una sequenza di scatti a svelarcela.

Alessia Marcuzzi, l’accoppiata vincente per l’estate 2025 si compone di bustier e jeans

Un buon look non ha bisogno di eccessivi fronzoli per lasciare il segno: è questa la filosofia modaiola di Alessia Marcuzzi, tornata per l’ennesima volta a sorprendere i propri followers con una mise sensuale e rilassata alla sua maniera. Mise che, complice l’avvento delle prime tiepide serate ad introdurre la calda stagione, pare cadere a pennello secondo tutte coloro che già si stanno interrogando in merito a quale sia la tenuta ideale per l’estate 2025.

“Adoro mescolare il sexy con l’oversize”, ha più volte dichiarato la conduttrice, e infatti: semplice all’apparenza ma composto da capi chiave dall’animo immortale, l’outfit in questione verteva su di un paio di classici jeans relaxed fit dal lavaggio medio-chiaro accostati ad un sensualissimo bustier bianco in pizzo.

Protagonista assoluto, il corpetto lavorato presentava una struttura definita con coppe sagomate a forma di cuore e cuciture verticali a scolpire la silhouette. L’ispirazione principale? Quello stile anni Ottanta noto come underwear as outerwear – a prevedere l’utilizzo della lingerie a vista accanto a indumenti d’uso quotidiano – sdoganato da Madonna ed altre icone pop dell’epoca, audace sì, ma con equilibrio.

In questo caso, mentre il corsetto urla femminilità, sono i pantaloni in denim a vita alta a smorzarne l’effetto. Il risultato finale, apprezzabilissimo, è dunque casual ma accattivante al tempo stesso. A completare il tutto con luce extra, tre bangles dorati ed un anello abbinato.

L’aura familiare che orbita attorno al clamoroso ensemble della showgirl romana, però, non si deve solo al riferimento storico citato in precedenza. La cosa non è certo sfuggita ai più attenti fashion addicted sparsi tra il suo pubblico: Alessia Marcuzzi aveva infatti già indossato questo capo sotto ad un tailleur oversize verde menta per l’ultima puntata di Obbligo o Verità, e scelto di riproporlo in un contesto completamente diverso: una serata libera, fatta di buon cibo ed un bel brindisi vista tramonto.

Alessia Marcuzzi, svelato il suo segreto di stile

Conclusasi da poco, la conduttrice aveva dato il via all’avventura alle redini del nuovo talk show con una sequela di look low profile, tutti dominati da capi semplici ed estremamente essenziali ma uniti dal filo conduttore di una delicata sensualità.

Se nella prima puntata la si era vista con un top in cashmere color panna dal taglio geometrico sulla scollatura, eccola poi in rosso con camicia oversize in seta e longuette in pelle a vita alta dello stesso colore. A ruota, sono seguiti dei tailleur oversize in tinte pastello abbinati a bustier in pizzo, uno dei quali è esattamente quello sfoggiato nell’ultimo post Instagram.

Possiamo dunque dirlo: è nelle linee over contraddette da capi di stampo iperfemminile che risiede l’autentico segreto di stile di Alessia Marcuzzi, da ora sino all’ultima sera d’estate anche il nostro.