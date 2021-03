Alessandra Amoroso, i dolci auguri alla sorella su Instagram: “Sei l’amore mio”

editato in: da

È un dolce risveglio quello di Alessandra Amoroso che nelle stories di Instagram ha fatto una dedica molto speciale alla sorella Francesca. Quattro fotografie, ricordi di bei momenti trascorsi insieme, per augurarle buon compleanno come solo un’affezionata sorellina come lei potrebbe fare. Alessandra e Francesca sono molto legate e la cantante non perde mai occasione per condividere con i suoi followers la gioia di questo rapporto. Le due hanno anche un’altra sorella di nome Marianna, molto somigliante alla cantante.

“Tu sei l’amore mio”, così scrive nelle stories la Amoroso a contorno di alcuni selfie felici in compagnia di Francesca. E prosegue “Tanti auguri sorella maggiore. Ti amo!”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la sorellona, che non ha visto per tanto tempo. La pandemia ha influenzato la vita di tutti noi e anche Alessandra è stata costretta in questi mesi a mantenere le distanze dalla famiglia.

Francesca vive a Lecce, città natale della cantante, dove lavora come commessa in un negozio e vive con il marito e la figlia. La dolce famiglia appare insieme proprio sul profilo Instagram di Francesca, dove spicca una foto scattata dalla stessa Alessandra su una spiaggia salentina. La cantante adora la sorella maggiore e condivide con lei la sua felicità. Nel 2014, quando Francesca è convolata a nozze, non è riuscita a trattenere le lacrime per l’emozione. Era testimone della sorella e in più, in quell’occasione, ha deliziato e sorpreso tutti gli invitati intonando una commovente Ave Maria.

Al momento Alessandra Amoroso è single, dopo aver troncato la lunga relazione con il produttore esecutivo e manager Stefano Settepani. I due si erano conosciuti ad Amici ed erano legati dal 2015. Si vociferava anche di un matrimonio, anzi a quanto pare le nozze erano già in fase di organizzazione. “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”, aveva spiegato su Instagram ai follower la cantante salentina. Intanto la bella Alessandra si gode il successo con Emma Marrone, sua collega e grande amica sin da quando parteciparono (in edizioni diverse) ad Amici di Maria De Filippi. Proprio a gennaio di quest’anno le due inseparabili amiche hanno pubblicato il loro primo singolo insieme, Pezzo di cuore, realizzando finalmente il loro sogno.