Chi è Albina, la moglie di Caparezza

Fonte: IPA Caparezza

Caparezza, al secolo Michele Salvemini, non ha mai fatto sfoggio della sua vita privata. Per il cantautore l’argomento è sempre rimasto lontano dai riflettori, ma qualche informazione a proposito della sua dolce metà è trapelata, nel corso degli anni. A renderlo felice è la compagna di una vita, Albina, che ha sposato nel novembre 2022. Ma cosa sappiamo di lei?

Albina, la compagna di una vita

Non si conosce molto di Albina, ma è certo che è la donna che da molti anni ha conquistato il cuore di Caparezza. Originaria di Barletta (lui è di Molfetta), non si è mai esposta a favore di gossip, come del resto è nello stile del cantautore che, conosciuto e amato per la sua lunga e ricca discografia, al contrario non ha mai parlato della propria vita privata.

Soltanto in un’occasione Caparezza ha rotto il silenzio, provocato da una voce di corridoio che lo ha parecchio infastidito. Era il 2016 quando, sulle pagine di Novella 2000, aveva fatto capolino un articolo che recitava: “Notata una grande simpatia tra Emma [Marrone, ndr] e Caparezza che hanno parlato per tutta la serata e si sono poi eclissati nella notte dopo essersi esibiti, con tutti gli altri, in una scatenata taranta”. Parole a cui l’artista aveva risposto con un tweet: “Caro ‘giornalista’ di Novella 2000 ho la stessa ragazza da anni e fa l’ottico. Approfittane, fatti una visita e fatti una vita”, seguito dall’hashtag #tutteballe.

Il matrimonio “rock” a Barletta

Una relazione lunga, quella tra Caparezza e Albina, che solo in un altro momento è balzata agli onori delle cronache (rosa) quando, nel novembre 2022, si sono sposati con rito civile nella Sala Rossa del Castello di Barletta. Una cerimonia un po’ “rock” e un po’ “bohémien” riservata a pochi intimi, in cui Albina ha indossato uno splendido abito bianco, nel nome della tradizione, con giubbotto di pelle e occhiali sa sole. Caparezza, invece, ha optato per un completo in velluto color ottanio con dettagli colorati. Una scelta non ortodossa, ma perfettamente in linea con la personalità di entrambi.

Alla cerimonia è seguita da una festa all’Eremo Club di Molfetta, luogo scelto tutt’altro che casualmente dall’artista: è lì che ha preso il via, in qualche modo, la sua carriera musicale. E in quell’occasione tanto lieta, Caparezza e la moglie hanno citato il brano Felici ma trimoni tratto dall’album Habemus Capa.

Sempre insieme, anche nei momenti difficili

È noto che gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per Caparezza, ma Albina è sempre rimasta al suo fianco. “Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato – aveva raccontato l’artista nel 2022, in un’intervista a Il Resto del Carlino -. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo“.

“Lì per lì, quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione – aveva aggiunto -. Così ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, ma alla fine ho capito che dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi”. Poi, però, la sorpresa: nel maggio 2025 ha annunciato l’uscita di un nuovo album, seguito da un tour in tutta Italia con oltre 20 date in calendario, a partire dal 26 giugno 2026.