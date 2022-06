Alberto Matano, la confessione privata sul suo Riccardo e Mara Venier

Fonte: Ansa Alberto Matano, le parole su suo marito Riccardo

Hanno coronato il loro sogno d’amore l’11 giugno e sono stati letteralmente travolti da un’ondata d’amore che non si aspettavano. Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati di fronte a un cerimoniere d’eccezione – Mara Venier – iniziando un nuovo percorso di vita da sposati nel quale saranno ancora l’uno al fianco dell’altro. A pochi giorni dalle nozze, il giornalista Rai e conduttore di La Vita in Diretta ha voluto rivelare qualche particolare in più su suo marito e sul loro primo incontro, oltre che su Mara Venier.

Ospite del programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Alberto Matano si è lasciato andare a qualche confessione in più sul suo rapporto con il marito Riccardo e su quanto hanno vissuto prima e dopo il matrimonio. Ai microfoni della trasmissione radio, ha rivelato:

“È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore. Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale e in questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere. Io credo che la società sia molto più avanti di quello che noi pensiamo”.

Parole che non giungono nuove, visti i ripetuti ringraziamenti che il giornalista ha tenuto a fare subito dopo le nozze. La notizia è poi circolata talmente velocemente da non lasciare quasi il tempo di respirare: per questo ha parlato di onda d’amore improvvisa, ricevuta dagli amici e da tutto il pubblico.

Alberto Matano, il primo incontro con Riccardo

Un amore che dura da 15 anni ma che Alberto Matano ha voluto tenere segreto, per proteggersi e per salvaguardare quel rapporto nel quale si è sempre sentito al sicuro. Il giornalista Rai ha così descritto il loro primo incontro:

“Una delle cose magiche della vita sono senz’altro gli incontri, il fatto che ci si riconosca in qualsiasi circostanza. Io ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto ‘Adesso gli parlo’. Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”.

La confessione su Mara Venier

È stata il loro cerimoniere, ma è anche una grande amica della coppia: “Come Maurizio sa, Mara Venier e io siamo molto amici e una volta a cena ci ha chiesto ‘Ma quand’è che vi decidete?’ e io ho risposto ‘Beh, adesso faccio cinquant’anni, poi riprendo il programma, magari più in là’, invece poi Riccardo ha preso il telefono in mano e ha detto ‘Ma no, facciamolo adesso prima dell’estate‘, quindi in un mese abbiamo organizzato tutto”.

Un matrimonio realizzato velocemente ma nel quale non è davvero mancato niente. A cominciare dalle persone care che si sono strette intorno alla coppia in un giorno speciale e significativo per tutti. L’annuncio, poi, è arrivato a sorpresa e confermato in tv proprio da Mara Venier, che ha letteralmente invaso lo studio di La Vita in Diretta per rendere felice il suo amico, che non ha potuto trattenere la commozione.