Alba Parietti e Paola Barale come Thelma e Louise: belle vere (senza età)

Fonte: IPA Alba Parietti alla Milano Fashion Week: una dea in micro dress. A 61 anni è bellissima

C’è una “coppia” esplosiva del mondo dello spettacolo italiano che piace sempre tanto? Sì, due nomi: Alba Parietti e Paola Barale. Belle vere, senza età, come “Thelma e Louise”. Siamo abituate a leggere i “veleni” della televisione, a osservare conduttrici che si allontanano, a subire in parte le influenze di questi rapporti burrascosi. E quando qualcuno va d’amore e d’accordo, ci sembra quasi un miracolo. Nel caso della Parietti e della Barale, non è la prima volta che possiamo ammirare il grande legame che le ha sempre unite.

Alba Parietti e Paola Barale, le moderne Thelma e Louise su Instagram

Cosa succede quando metti insieme due dei personaggi televisivi più amati e trendy? Alba Parietti, social addicted fino al midollo, condivide continuamente foto dei suoi look, dei party a cui presenzia, della sua nuova vita al fianco di Fabio Adami. Negli ultimi scatti su Instagram, tuttavia, ha posato in ben due foto con Paola Barale, sua grande amica e talvolta anche compagna di viaggio.

Nelle foto su Instagram appaiono vicine e quasi “uguali”: biondissime, sorridenti, l’una al fianco dell’altra, ma soprattutto complici, che è il vero valore di ogni amicizia. Senza la complicità ci sarebbe ben poco da fare. Una mise semplice (gli ultimi look di Alba Parietti sono stati super glamour), in posa, lo sguardo rivolto alla telecamera. Un’amicizia che non si è mai persa.

Il sostegno dei fan (con qualche critica)

Osservando lo scatto delle due amiche, a noi viene in mente un pensiero: belle vere, senza età. Ma c’è chi ha voluto dire la sua, al solito: i social, croce e delizia dell’era del web, presentano i loro problemi, ed è innegabile. Nonostante il grande affetto da parte dei fan, qualcuno si è lasciato andare ai soliti commenti: “Stesso chirurgo?”, facendo riferimento all’incredibile aspetto giovanile.

“Ma una foto senza filtri“, ha scritto qualcun altro, ma c’è anche chi ha voluto sostenerle: “La vera bellezza di due donne in una foto“, o ancora “Belle donne, ma soprattutto toste“. Ambedue hanno affrontato diversi momenti difficili nel corso della loro vita, ma si sono sempre rialzate, a testa alta, e non hanno mai avuto l’intenzione di mollare.

Una grande amicizia, tra viaggi e libertà

Gli anni passano, ma la vera giovinezza è quella che abbiamo dentro di noi. E questo vale per tutte le donne, “vip” o meno. Di certo, Alba Parietti – 61 anni – e Paola Barale – 55 anni – rappresentano l’esempio di chi, nonostante il tempo che avanza, rimangano in qualche modo uguali e fedeli a ste stesse. L’età, lo diciamo sempre, è un numero come un altro. Sono altri gli aspetti che contano davvero.

“Quello che dicevamo è che è facile essere fighe a 20 anni, anche a 30, anche a 40 e 50. Provateci a 100“, diceva Alba Parietti con Paola Barale durante la loro vacanza a Ibiza, la prima volta in cui le abbiamo ammirate nelle vesti di Thelma e Louise. Coppia esplosiva, la loro, e soprattutto vera, oltre lo stereotipo del mondo dello spettacolo. E non è poco, visto che non è un ambiente semplice in cui destreggiarsi e coltivare (buone) amicizie.