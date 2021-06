Paola Barale e Alba Parietti, vacanza a Ibiza come Thelma e Louise

editato in: da

Name That Tune: i look, da Paola Barale ad Elettra Lamborghini

L’estate è ormai alle porte e la voglia di trascorrere una spensierata vacanza cullati dalle onde del mare e dai raggi del sole si fa sempre più insistente. C’è chi, in corrispondenza delle diverse aperture, ha deciso di approfittarne volando all’estero, per godersi qualche giorno di relax. Tra questi, l’esplosiva coppia formata da Paola Barale e Alba Parietti, in vacanza insieme nella patria del divertimento estivo, Ibiza. Le due, attraverso i loro rispettivi account Instagram, stanno intrattenendo i fan con una serie di foto e di Instagram Stories, tra mare, canti, balli e un divertentissimo paragone: si sono infatti descritte come le Thelma e Louise della famosa Isola delle Baleari.

Le somiglianze con le protagoniste dell’indimenticabile film di Ridley Scott (vincitore del premio Oscar nel 1992 per la miglior sceneggiatura) in effetti ci sono. Tutte e quattro alla guida di un auto, all’avventura, e legate da una solida amicizia che le ha rese inseparabili.

Nei diversi contenuti condivisi dal duo in questi giorni si nota un affiatamento che non tutti i legami possono vantare.

Sempre entusiaste, sulla stessa lunghezza d’onda e tremendamente scherzose l’una con l’altra. Un esempio è il video condiviso da Alba, che le vede in auto sotto un copioso acquazzone mentre è intenta, naturalmente insieme a Paola, a scherzare sul meteo. “C’è una giornata di sole che spacca le pietre” ha ironizzato l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi, suscitando la diretta risposta dell’amica, che ha commentato dicendo che, nonostante il tempaccio, sarebbero comunque andate in spiaggia. “Siamo fuori di testa, ma diverse da loro!” ha iniziato poi a canticchiare Alba Parietti, rifacendosi alla famosa canzone dei Maneskin vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision.

Paola Barale e Alba Parietti non sono, tuttavia, le uniche VIP presenti a Ibizia in questi giorni. A godersi qualche giorno di relax è presente all’appello anche Mahmood, che negli scorsi giorni ha incontrato lo scoppiettante duo. Naturalmente, non sono mancati i selfie, tra cui un video in cui l’opinionista di Live – Non è la D’Urso chiede al cantante di Inuyasha di salutare il figlio, Francesco Oppini, suo grande fan.

La vacanza che vede riunite due grandi protagoniste dello spettacolo italiano sembra dunque procedere a gonfie vele, e siamo sicuri che ci sapranno regalare ulteriori divertenti e spensierati contenuti Instagram.