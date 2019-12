Al Bano e Romina, Yari svela come reagì nonna Jolanda alla scomparsa di Ylenia

editato in: da

Yari Carrisi racconta, per la prima volta, come reagì nonna Jolanda di fronte alla notizia della scomparsa di Ylenia, l’amatissima prima figlia di Al Bano e Romina Power. Nata nel 1970, la primogenita della coppia sparì in circostanze misteriose nel dicembre del 1993 a New Orleans.

Era il 1 gennaio del 1994 quando Ylenia chiamò per l’ultima volta a casa dei genitori, poi scomparve nel nulla e ancora oggi nessuno sa quale sia stato il suo destino. Le ricerche della polizia non hanno portato a nulla e anche il principale indagato per la sua scomparsa, Alexander Masakela, non ha mai rivelato cosa accadde alla ragazza.

Per anni Al Bano e Romina hanno cercato Ylenia e ancora oggi non hanno perso le speranze. Di certo la sua sparizione è stato dramma che ha ferito profondamente tutta la famiglia Carrisi e che ha portato, con il tempo, i due coniugi ad allontanarsi sempre di più.

Fra le persone che hanno sofferto maggiormente per la tragedia di Ylenia c’è senza dubbio la signora Jolanda. Per anni è stata il centro della famiglia, aiutando suo figlio, diventando una mamma per Romina e coccolando i suoi nipoti. La scomparsa della primogenita di Al Bano però le ha causato una ferita che non si è mai rimarginata.

A svelarlo è Yari che ha ricordato la nonna, scomparsa di recente, e il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita di tutti. “Quando è scomparsa mia sorella Ylenia ha sofferto moltissimo – ha spiegato al settimanale Oggi -. Non ne parlava volentieri, ma si vedeva che aveva il cuore spezzato”.

La morte della signora Jolanda è stato un duro colpo sia per Romina Power, che ha raccontato il suo dolore su Instagram, che per Al Bano. “È triste, ma sereno – ha spiegato Yari parlando del padre – . Sa che sua madre ha avuto una vita straordinaria che è sempre stata il perno della nostra famiglia. Quando il corpo non ce la fa più è giusto lasciarlo andare , ma lo spirito di nonna Jolanda sarà sempre con noi e lui lo sa”.