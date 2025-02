Al Bano: “Carlo Conti mi ha tradito”. E la figlia Jasmine lancia una canzone in Spagna

Fonte: IPA Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi

Al Bano contro Carlo Conti. Dopo aver attaccato Amadeus, reo di non averlo mai voluto in gara nei suoi cinque Festival di Sanremo, il cantante di Cellino San Marco ha ora parlato di tradimento menzionando il conduttore toscano, che ha bocciato le sue tre proposte per l’edizione di quest’anno. Intanto la figlia Jasmine Carrisi, avuta ventitré anni fa da Loredana Lecciso, porta avanti il suo progetto di farsi largo nel mondo della musica e ha deciso di lanciarsi sul mercato spagnolo.

Al Bano contro Carlo Conti per Sanremo 2025

“Non sono stato accettato a Sanremo e mi ha dato fastidio. – ha detto Al Bano a Erretv – Sono stato escluso, lo confermo. Io sono andato lì con tre canzoni e mi hanno escluso. Tre canzoni una più bomba dell’altra e sfido chiunque a dire il contrario. Però il buon Dio si è anche divertito, perché a Sanremo in qualche modo c’ero senza esserci, con la pubblicità della Fiat che aveva come canzone Felicità“.

“Se sono nemico di Carlo Conti? Non voglio essere nemico di nessuno, però non ho accettato per nulla questo gesto. Non voglio fare l’agnello sacrificale di nessuno”, ha aggiunto Carrisi. Il cantante ha dunque raccontato del suo incontro con Conti, che gli avrebbe anche dato indicazioni per modificare al meglio i brani in vista di Sanremo per poi escluderlo dalla gara.

“Sono stato nel suo ufficio, abbiamo parlato a lungo ‘cambiamo il titolo, cambiamo questo e quello’. Poi senza dirmi nulla non mi ha preso. Ma se non mi vogliono non ci vado, io so quanto valgo, so cosa posso essere per Sanremo e so quanto Sanremo può essere per me. Però non pretendo di esserci a tutti i costi”, ha rivelato Al Bano.

Carrisi ha inoltre ammesso di aver rifiutato un invito per cantare nella serata delle cover: “Di Sanremo mi è piaciuto moltissimo il duetto di Brancale e Amoroso, hanno fatto un duetto da brividi, di una bravura pazzesca. Puglia docet. Io mi sono rifiutato di fare i duetti, mi hanno chiamato, onestamente me l’hanno chiesto, ma mi sono rifiutato. E non per arroganza. Il mio progetto era un altro e prima mi hanno appoggiato, poi è arrivato il no. Benvenga il no. Vuol dire che non era destino”.

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano sbarca in Spagna

Mentre Al Bano è amareggiato per la sua mancata partecipazione a Sanremo 2025, la figlia Jasmine Carrisi sta facendo il possibile per trovare il suo spazio nel mondo dello spettacolo. Da tempo l’erede di Loredana Lecciso sogna di affermarsi come cantante ma ancora non è riuscita nell’impresa. Ora ha deciso di provarci in Spagna, dove la sua famiglia è molto nota come in Italia.

Il suo primo singolo ha un titolo italiano, Non adesso, ma il testo è in spagnolo e lancia “un potente messaggio di indipendenza e forza femminile”, come spiegato i media locali. Tutto è stato molto curato: il produttore è Jordi Cubino, che ha lavorato con molte star spagnole, tra cui Miguel Bosè e Alejandro Sanz, il videoclip è stato girato tra Barcellona e altre località della Catalogna.

“Visivamente è un video di stile molto urbano, il mio stile, ma penso che abbia anche un elemento fantasy con il cavallo. Avevo molta paura di lui, perché, anche se non si nota nel video, è enorme!” ha confessato a Hola! Jasmine, che un anno fa ha partecipato a Ballando con le Stelle in Georgia.

Per il futuro non ha escluso una sua partecipazione al Festival di Sanremo ma solo “con la canzone giusta”. E chissà, forse con il suo celebre papà che da sempre soffre di “sanremite acuta”…