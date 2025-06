Al Bano e il concerto della polemica in Russia: Romina si dissocia

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Al Bano si esibisce a Mosca nel 2013

Felicità: È tenersi per mano, andare lontano, la felicità…cantavano nel 1982 Al Bano e Romina, ancora insieme. Oggi, dopo oltre 40 anni, nonostante la coppia, ormai ex, continui a lavorare ed esibirsi insieme, soprattutto all’estero dove il cantante di Cellino Sa Marco è amatissimo, quel “tenersi per mano e andare lontano ha dei limiti”. Soprattutto se il lontano è rappresentato da quella Russia, in guerra contro l’Ucraina, dove per l’appunto Al Bano si è esibito – a San Pietroburgo, all’evento Al ritmo dell’estate all’interno durante il Forum Economico Internazionale– cantando la celebre canzone. E Romina no, non c’è stata. Non solo non è andata, ma ha preso ufficialmente le distanze con una storia su Instagram. “Non ho accettato di partecipare a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”.

Getty Images

Ma non è stata la sola sui social a criticare Al Bano. Su Twitter si sono scatenati: “#AlBano torna in RUS! Ah, quando per i soldi si dimentica tutto ciò che si è detto non è bellissimo? (“Canterò in RUS quando arriverà la pace”)”, solo per citare il meno censurabile.

Dal canto suo il cantante minimizza, si stupisce delle polemiche e replica: “Ormai fanno polemica su tutto. Ma poi per cosa? Perché vado lì a mandare un messaggio di pace?”, ha dichiarato durante un collegamento con La volta buona su Rai 1. Ma anche questa definizione non è andata giù a molti, compreso il critico televisivo Aldo Grasso che sul Corriere ha commentato: “Non è buona educazione fare i conti in tasca agli altri, ma questa storia si porta dietro una buona dose di insincerità: temo che Al Bano inganni più sé stesso che i suoi interlocutori”.

Ma soprattutto, riportiamo la risposta della giornalista del TG 1 cui Al Bano dice: “Tu accendi il televisore in Italia sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti…a te risulta?”, “Certo (Al Bano) perché la guerra è da un’altra parte”. Ah, la geografia!