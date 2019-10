Al Bano e Romina a Sanremo 2020: “In gara con due nuove canzoni”

editato in: da

Al Bano Carrisi e Romina Power si preparano a sbarcare al Festival di Sanremo 2020.

A svelarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che ha confermato l’indiscrezione che circolava da qualche tempo. La coppia di Felicità avrebbe realizzato due nuovi brani e sarebbe pronta a salire sul palco dell’Ariston. Per ora non ci sarebbe ancora nulla di definitivo perché, se Al Bano ha affermato di sentirsi pronto per la sfida, Romina sarebbe ancora in dubbio.

“Per me e Romina c’è Sanremo in ballo – ha raccontato l’artista pugliese al settimanale DiPiù -. Ne stiamo parlando, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando quale canzone potremmo portare, è un periodo di grande fermento”.

D’altronde Al Bano ha un legame molto forte con Sanremo. Ha partecipato al Festival per quindici volte e accanto a lui per cinque volte c’è stata Romina Power. Amatissimi dal pubblico italiano, il cantante e l’attrice americana potrebbero tornare all’Ariston dopo tanti anni di lontananza e una reunion che ha fatto felici migliaia di fan.

Nel 2015 Sanremo fu teatro della prima ospitata speciale di Romina e Al Bano, segnando definitivamente il ritorno del loro sodalizio artistico, ma anche dei gossip su un ritorno di fiamma. Nel 2020, la coppia potrebbe gareggiare fra i Big per conquistare il primo premio.

“Con Romina ci stiamo confrontando, ma lei ha qualche perplessità – ha confessato Al Bano -. Lei non ama molto la gara, la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che invece per me è vita. Comunque ci stiamo lavorando”.

Al Bano Carrisi ha svelato che per ora non c’è nulla di sicuro e che prima lui e Romina hanno intenzione di parlare con Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2020. “Amadeus è un amico, mi fido di lui – ha rivelato -, anche per questo l’idea di poter partecipare al nuovo Sanremo mi stuzzica. Ma prima del prossimo passo aspetto che lui definisca tutti i dettagli del suo Festival, cosa che sta facendo in questo periodo”.