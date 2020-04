Al Bano, gaffe in tv dopo l’annuncio sulla Lecciso. E Romina ripensa a Ylenia

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano commette una gaffe in tv dopo il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, mentre Romina Power su Instagram ripensa a Ylenia. I due ex coniugi sono sempre più lontani, nonostante vivano a pochi metri uno dall’altro, e i fan si arrendono al sogno di un ritorno di fiamma.

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Carrisi è uscito allo scoperto e ha raccontato la verità: lui e Loredana Lecciso sono tornati insieme da ben quattro anni. Una love story vissuta in segreto, lontano dai riflettori, di cui erano a conoscenza solo gli amici più fedeli e i parenti. “Veramente sono quattro anni che abbiamo superato la crisi – ha chiarito all’Adnkronos -. Abbiamo passato momenti tosti non lo nego, ma la cosa che abbiamo in comune è un forte senso della famiglia. Non ho mai detto che ‘manteniamo le distanze’ – ha poi aggiunto riguardo Romina -. Con lei ho ottimi rapporti e lavoriamo insieme da anni. Ora è qui a Cellino nella sua casa”.

Poco dopo la rivelazione, Al Bano è stato ospite di Tiberio Timperi e Monica Setta a Uno Mattina In Famiglia. Nel corso dell’intervista il cantante di Cellino San Marco ha svelato di aver riscoperto l’amore per le cose semplici in queste ultime settimane. “Avevamo tutto e volevamo di più – ha detto l’artista pugliese -, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. Purtroppo bisogna sopportare pazientemente con sensibilità questo maledetto virus con la speranza che passi al più presto”.

Carrisi non ha parlato di Loredana Lecciso, che però, con molta probabilità, era a poca distanza da lui. La coppia infatti convive nella tenuta del cantante insieme ai figli Jasmine e Bido. Poco dopo inoltre ha commesso una gaffe che ha divertito tutti. Quando il conduttore gli ha fatto una domanda, Al Bano non è riuscito a rispondere. “C’è una musica che è un po’ troppo forte qui nelle mie cuffie- ha spiegato, ammettendo di essere confuso -. E io amo la musica, sia ben chiaro!”.

Nel frattempo anche Romina sta trascorrendo queste giornate a contatto con la natura a Cellino San Marco, ma soprattutto nel ricordo di Ylenia. Negli ultimi post di Instagram, la Power ha omaggiato Luis Sepúlveda, lo scrittore morto in questi giorni, ricordando quanto la primogenita lo amasse. “Era uno degli scrittori preferiti di mia figlia Ylenia”, ha confessato.