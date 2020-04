Adriana Volpe condurrà Ogni Mattina: il dolce messaggio di Andrea Denver

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Dopo il GF Vip, il futuro di Adriana Volpe è a Tv8 dove condurrà Ogni Mattina e Andrea Denver le invia un dolce messaggio. La conduttrice ha conquistato tutti nel reality di Alfonso Signorini dove ha dimostrato grande positività e gentilezza. Forte eppure dolcissima, la Volpe ha toccato il cuore dei telespettatori e in tanti hanno fatto il tifo per lei.

Non a caso, anche dopo la vittoria di Paola Di Benedetto, in molti l’hanno incornata come la vincitrice morale del GF Vip. Dopo il GF Vip, la Volpe non aveva nascosto la volontà di tornare in televisione con un nuovo show, dopo la delusione dell’addio alla Rai e le liti con Giancarlo Magalli che avevano causato il suo allontanamento da I Fatti Vostri.

“Ho capito che mi premia dire le cose come voglio io – aveva svelato a Vanity Fair -, quindi mi piacerebbe avere l’opportunità di un salotto, potermi confrontare con ospiti e rubriche. Ho dato con i reality, adesso vorrei essere la padrona di casa di un programma”. Poi la notizia che ha rallegrato fan e amici: Adriana sarà presto al timone di una trasmissione in onda su Tv8 tutte le mattine, in coppia con Alessio Viola.

Secondo le prime indiscrezioni lo show si chiamerà Ogni Mattina, ma il titolo non è ancora stato confermato. Adriana invece ha espresso tutta la sua felicità per il nuovo progetto. ”Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura – ha detto -. Credo in questo progetto e lo sposo pienamente”. Fra i primi che si sono congratulati con la Volpe, l’amico Marcello Cirillo, suo compagno d’avventura a Pechino Express. “In bocca al lupo Adri”, ha scritto il musicista e conduttore.

Poco dopo a complimentarsi con la Volpe è stato anche Andrea Denver. Il modello e la conduttrice nella casa del GF Vip avevano creato uno splendido rapporto. “Complimenti Adri, bravissima”, ha scritto l’ex gieffino, che anche dopo la fine del reality non ha fatto mancare alla presentatrice il suo sostegno e affetto. I due, a dispetto dei gossip, sono solamente amici. Andrea è legato alla collega Anna Wolf, mentre la Volpe è sposata con Roberto Parli.