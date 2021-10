Adele, look da primadonna (e super costoso) all’appuntamento con Rich Paul

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

Quando si parla di stile, Adele è certamente una delle star più di tendenza del momento. All’inaugurazione della stagione NBA, l’artista di Easy on Me (che ha totalizzato 89 milioni di visualizzazioni su YouTube) si è presentata con un completo a dir poco da primadonna, molto glam e con dettagli che non sono affatto passati inosservati, dalle scarpe in tinta al cappotto Louis Vuitton, fino alla borsa di lusso. Era presente insieme a lei il fidanzato Rich Paul, per un appuntamento notturno.

Adele, il look all’inaugurazione della stagione NBA

Il completo in pelle marrone ha davvero conquistato tutti: non solo le sta divinamente, ma è perfetto per il suo incarnato. Adele ha scelto di abbinarlo a un cappotto firmato Louis Vuitton (dal valore di circa 4600 euro) e delle scarpe della stessa etichetta di lusso (dal costo di 700 euro). Si è mostrata ovviamente super sorridente, come del resto è nel suo stile.

Altri dettagli tuttavia hanno completato un outfit già di successo, come gli orecchini d’oro e ovviamente l’immancabile tocco di eyeliner nero che caratterizza da sempre il suo make-up. Al suo fianco il fidanzato Rich Paul, con cui è uscita allo scoperto nel mese di settembre. Adele è oltretutto una grandissima fan dell’NBA e non si perde neppure una partita, impegni lavorativi permettendo.

Il successo stratosferico di Easy on Me

Chiunque ascolti Adele, sa molto bene che per lei la musica è una fonte preziosa di aiuto e sostegno. La storia d’amore con Rich Paul, in effetti, arriva dopo un periodo non particolarmente d’oro, dal momento in cui ha divorziato da Simon Konecki. Per riuscire a interiorizzare l’evento, l’artista ha scelto ancora una volta la musica: con Easy on Me, ha saputo descrivere pienamente il profondo dolore della separazione.

Il cambiamento di Adele è stato importante per lei, ma anche per noi. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista per ben due volte sulla copertina di Vogue, ha scelto di sfoggiare abiti brillanti, mostrandosi non solo più in forma che mai, ma soprattutto felice e serena con se stessa. Per il momento, oltre a godersi il successo del suo singolo, Adele può contare sull’appoggio di Rich Paul, un amore che dura da qualche mese ma che è già da prima pagina.

Nel futuro c’è anche un’intervista con Oprah, nell’appuntamento “One Night Only“, che andrà in onda in America il 14 novembre. “Lo speciale includerà un’intervista esclusiva ad Adele, in cui si parlerà del nuovo album, delle storie dietro le sue canzoni, la vita dopo il divorzio, l’educazione di suo figlio e la perdita di peso”.