Adele, il suo look è una favola moderna: Biancaneve tentatrice

Adele, l’offerta da capogiro per la villa di Stallone (e gli interni da sogno)

Per annunciare l’uscita del video della canzone Oh my God – in previsione per il 12 gennaio – Adele ha condiviso una foto su Instagram che ci ha ricordato una moderna Biancaneve tentatrice: un misto tra la favola ed Eva, con una mela in mano, l’abito rosso, le spalle scoperte. Un’espressione, la sua, che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione: l’artista è ormai acclamata in ogni parte del mondo, non solo per la bravura, ma anche per la crescita personale, che ci è stata molto d’ispirazione.

Adele, il look da Biancaneve moderna

Negli ultimi tempi, Adele ci sta conquistando con dei look sfavillanti, con delle scelte di stile che le stanno permettendo di brillare sotto ogni punto di vista. L’annuncio del video di Oh My God poteva forse non essere accompagnato da una scelta di stile senza eguali? Il rosso, il colore che da sempre è associato alla passione, all’amore, è una sfumatura viva, in grado di emozionare.

Ma non è l’unico dettaglio che abbiamo notato: Adele tiene in mano una mela, il frutto proibito, del peccato. Questa foto non è solo scena: è fortemente evocativa. Dallo sguardo da tentatrice, fino a un prezioso collier, del resto la canzone Oh My God è un invito a lasciarsi andare, per poi riprendere il controllo della propria vita dopo i conflitti. Un po’ come è successo all’artista negli ultimi tempi.

La crescita interiore grazie alla musica

La forza di Adele risiede nella sua capacità di esprimere le emozioni e i sentimenti attraverso la musica, che è quello che abbiamo imparato ad amare in lei. Parla al cuore, e non è un caso se Easy on me, a pochissimo tempo dalla sua uscita, ha ottenuto milioni di ascolti. L’album era atteso, così come ora attendiamo il video di Oh My God, dove, ne siamo certe, la ritroveremo in una veste grintosa.

Il video di Easy on me nascondeva un messaggio: la casa che fa da sfondo è la stessa del video di Hello, in Quebec. Negli ultimi due anni, Adele si è ritrovata ad affrontare momenti cruciali, come la fine del suo matrimonio, sancito dal divorzio. Il nuovo disco ha anche un ruolo personale nella sua vita: “In questo album è come se volessi spiegare a mio figlio Angelo chi sono, il momento che sto attraversando e perché ho smantellato la sua vita”.

Il bisogno e la ritrovata felicità di Adele con Rich Paul

La fine di un matrimonio è un momento che spezza non solo il cuore: mette in discussione molti aspetti, inclusi gli equilibri che si erano creati. Ed è tempo di pestare le macerie, prenderle in mano, ricostruirle. Adele lo ha fatto, usando la musica per esorcizzare il dolore, le sofferenze, e intraprendere il percorso di crescita interiore. Al fianco di Rich Paul, ha ritrovato anche il sorriso, quell’amore che credeva di aver perduto per sempre. La cantante britannica ha ufficializzato la loro storia d’amore su Instagram: in seguito, sono stati avvistati a vari eventi, sempre uniti da uno sguardo complice.