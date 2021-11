Adele, il dolore per la perdita del padre ritrovato da poco

Adele, la trasformazione fisica in 14 anni di carriera

È un periodo di rinascita, per Adele, che ha dovuto affrontare dei momenti veramente difficili. È cambiata molto rispetto all’artista che abbiamo conosciuto per la prima volta tanti anni fa. Come e perché, lo ha raccontato proprio lei, lasciandosi andare su tutto ciò che riguarda la sua vita: il matrimonio, la perdita del padre e il nuovo album, simbolo di rinascita.

Adele, la perdita del padre che l’aveva abbandonata

Crescere senza un papà non è affatto facile. Mark Evans, papà di Adele, con la figlia non ha quasi mai avuto rapporti, almeno fino agli ultimi giorni della sua vita. Quando l’artista aveva solo 3 anni, infatti, l’uomo abbandonò la sua famiglia, per colpa dell’alcool.

Padre e figlia rimasero in contatto ancora per qualche anno, fino al definitivo allontanamento. Dopo l’interruzione dei rapporti, tra i due regnò il silenzio e la rabbia, soprattutto da parte di Adele. Ciò che in pochi sanno, però, è che sono anche riusciti a ritrovarsi, poco prima della morte di Mark, avvenuta a maggio dopo una lunga lotta contro il cancro. A raccontarlo è la cantante, che si è confessata alla rivista Rolling Stone su uno dei momenti più dolorosi della sua vita:

Non credo di aver capito la vera profondità di ciò che provavo per mio padre – ha confessato – finché non abbiamo parlato. Quando è morto ho urlato, ho sentito che qualcosa era andato via. Da quel momento mi sono sentita calma. Ho davvero liberato la piccola me

Adele e il divorzio da Simon Konecki

Altro momento tutt’altro che felice per Adele, è stato l’addio a Simon Konecki, sposato nel maggio del 2018. La loro storia ha iniziato a vacillare solo un anno dopo le nozze e, adesso, a circa due anni dalla separazione, i due hanno firmato il divorzio ufficiale.

Quando i due hanno annunciato la fine delle loro matrimonio, il clamore che si è sollevato è stato tanto. In particolare, Adele si è sentita presa in giro da molti utenti del web, che hanno ironizzato sulla fine della sua storia d’amore. Arrivò persino a dubitare del sostegno dei suoi stessi fan: “Perché non piaccio? Perché dovrebbero scrivere queste cose se mi hanno seguita per 10 anni?”.

Lavorando su se stessa, ha capito che in realtà i suoi sostenitori chiedevano soltanto di poter riascoltare la sua incantevole voce. Ha così trasformato tutto il dolore in forza e ora, dopo circa sei anni di silenzio, è pronta a tornare sulle scene con il suo nuovo album, ‘30’. Ritroverà i fan di un tempo?