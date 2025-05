Addio a Valeria Luzi, morta la sceneggiatrice e produttrice

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Addio a Valeria Luzi, celebre sceneggiatrice, scrittrice e produttrice, scomparsa a soli 43 anni dopo una lunga malattia. Un lutto importante per il mondo della cultura e un enorme dolore per il marito, l’attore Stefano Murioni, che è sempre rimasto al suo fianco e le ha dedicato parole dolcissime.

Chi era Valeria Luzi

Mamma di una bambina e moglie di Stefano Murioni, Valeria Luzi è stata una grande sceneggiatrice e produttrice cinematografica, ma anche una scrittrice. Nel 2019 è stata coautrice di Oltre la bufera, il film che racconta la storia di don Giovanni Minzoni, parroco antifascista. Nel 2023 aveva invece realizzato la sceneggiatura de Il soldato senza nome che racconta i traumi psichici dovuti alla Prima guerra mondiale.

Originaria di Roma, negli anni aveva fondato Controluce Produzione, la casa di produzione cinematografica diretta insieme al marito Stefano. I due sono sempre stati uniti, nella vita come nel lavoro, collaborando nella produzione e nella scrittura di diversi film.

Hanno inoltre dato vita a Ferrara La Città del Cinema, filiera creativa di cui Valeria era divenuta la direttrice generale. Donna piena di talenti, tanto brava quanto curiosa, Valeria Luzi aveva fondato anche Blow-up Academy, una scuola di cinema, mentre nel 2014 era diventata scrittrice per Newton Compton, pubblicando Ti odio con tutto il cuore e Mi manchi troppo per dimenticarti.

“Gli affetti sono la prima cosa – aveva spiegato a Roma News in un’intervista -, il denaro è uno strumento necessario per vivere tranquilli e il successo è il segnale che si sta andando nella direzione giusta. Mi sento davvero fortunata a essere riuscita a trasformare la mia passione nel mio lavoro. Ho lottato molto per questo traguardo e continuerò a farlo sempre”.

“Volevo diventare scrittrice – aveva rivelato -, ma ero certa di non farcela, quindi alla prima difficoltà ho mollato e ho cominciato a viaggiare per il mondo. Dopo due anni tra Londra e New York, ho deciso che dovevo cercare a tutti i costi di realizzare il mio sogno, al massimo non ci sarei riuscita, ma almeno dovevo provare e così ho fatto”.

Le parole del marito di Valeria Luzi

Valeria Luzi si è spenta all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara) dove era ricoverata in seguito ad una grave malattia. Il marito Stefano l’ha ricordata con parole commoventi che esprimono il loro grande amore e raccontano un legame più forte della morte.

“È stata un faro, una donna straordinaria senza la quale molto di quello che oggi abbiamo e conosciamo non esisterebbe – ha scritto l’attore -. L’ho amata e l’amo profondamente per la sua generosità, la sua dedizione al lavoro e la sua voglia di vivere rivendicata fino alla fine”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di persone che hann voluto ricordare Valeria Luzi. In una nota Alan Fabbri, il sindaco di Ferrara, ha scritto: “Un dolore profondo quello che ha colpito la comunità ferrarese. Il lutto per Valeria Luzi, talento del settore cinematografico e anima creativa di Ferrara La Città del Cinema, coinvolge tutti, per il suo impegno professionale e personale nella nostra città insieme al marito Stefano Muroni. A lui e alla famiglia di Valeria rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze”.