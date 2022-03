Addio al premio Oscar William Hurt. Con “Figli di un dio minore” aveva commosso

Una domenica 13 marzo 2022 da dimenticare, per il mondo del cinema, che perde uno dei suoi migliori e più grandi esponenti. William Hurt, volto di Figli di un dio minore e altri capolavori, si è spento all’età di 71 anni. A darne la notizia, poi confermata dalla famiglia, è stato l’amico Gerry Byrne tramite Variety.

William Hurt, chi era l’attore di “Il bacio della donna ragno”

Attore eclettico e dal grande talento, William Hurt è mancato per cause naturali. L’indiscrezione è stata resa ufficiale dalla famiglia e, in particolare, dal figlio William, che porta il nome del padre: “Con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72° compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”.

La scomparsa è sopraggiunta ad appena una settimana dai suoi 72 anni, che avrebbe compiuto il 20 marzo. Nato a Washington, è stato un attore dalle caratteristiche molto particolari, versatile, oltre che capace di passare da un genere all’altro con una facilità disarmante, quella che l’ha reso grande fino alla conquista del primo premio Oscar nel 1986, strappato alla prima nomination, per Il bacio della donna ragno di Hector Babenco.

Un anno dopo, nel 1987, si è confermato tra i grandi con il ruolo ricoperto in Figli di un dio minore di Randa Haines, pellicola per la quale è maggiormente ricordato vista l’incredibile interpretazione, quindi nel 1988 per Dentro la notizia di James L. Brooks. È passato dal teatro al cinema, senza disdegnare la tv. Nel 2006, è tornato tra i nominati alla statuetta per A History of Violence di David Cronenberg.

Nella sua lunga carriera artistica, è stato candidato anche ai Tony Award nel 1985 e due volte agli Emmy, con la serie Damages nel 2011 e per il film tv Too Big to Fail – Il crollo dei giganti. Lo abbiamo inoltre ammirato in Brivido Caldo, con Kathleen Turner, oltre che in Gorky Park e ne Il Grande Freddo. È stato Thaddeus Ross in Black Widow, del 2021.

La vita privata e i figli

Figlio di Alfred McChord Hurt e Claire Isabel McGill, William Hurt è stato sposato più volte, la prima delle quali nel 1971 con Mary Beth Hurt dalla quale ha divorziato undici anni dopo, nel 1982, ad appena un anno dall’inizio della sua relazione sentimentale con la sceneggiatrice Sandra Jennings. Da questo legame amoroso, è nato il suo primo figlio, Devon. La coppia si è divisa nel 1984 ma, subito dopo, viene travolto dall’amore per Marlee Matlin, conosciuta sul set del capolavoro cinematografico Figli di un dio minore.

Un’unione finita in maniera burrascosa, questa, terminata per i presunti abusi fisici di lui e per i problemi di tossicodipendenza che l’avevano colpito. Nel 1989, ha sposato Heidi Henderson, dalla quale ha avuto i figli Samuel (1989) e William (1991), proprio colui che ha dato l’annuncio della sua scomparsa improvvisa e prematura. Da Sandrine Bonnaire, con la quale aveva iniziato una relazione dopo la fine dell’ennesimo matrimonio, ha avuto la figlia minore Jeannie.