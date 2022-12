Addio al discografico Elio Cipri, il toccante messaggio della figlia Syria su Instagram

Fonte: IPA Addio a Elio Cipri, discografico e papà di Syria

Il mondo della musica piange la scomparsa di Elio Cipri, tra i grandi protagonisti della discografia italiana sin dagli anni Sessanta. Un uomo che ha portato al successo tanti artisti, che si è distinto per inventiva e una creatività fuori dal comune. Ma anche un padre che ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei propri figli. Tra questi la cantante Syria che ha dato il triste annuncio con un toccante messaggio su Instagram.

Il toccante addio di Syria all’amato papà Elio

Ad annunciare la morte di Elio Cipri è stata la cantante Syria, figlia del celebre discografico italiano. Uno scatto ricco di gioia e parole ricche di amore e nostalgia che hanno fatto in breve il giro dei social, ricevendo tantissimi commenti sia da parte di fan che di artisti, rattristati per questa perdita.

“Non è stato per niente facile dirti addio – ha esordito Syria su Instagram -, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni 🙏🏻 e siamo riusciti a dirci cose speciali. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante 🙏🏻 anche quando discutevamo per le stupidaggini!! Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme…❣️Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come farò senza di te, punto!

Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni 🙏🏻 Ti amo. Riposa in pace anima bella ❤ Quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato, sei unico papà!!”.

Da Emma Marrone a Jo Squillo, i messaggi di cordoglio dei VIP

Sono bastati pochi minuti per scatenare una pioggia di commenti e messaggi di cordoglio da parte dei VIP. Di chi ha vissuto in prima persona l’era di Elio Cipri e della sua piccola ma grande rivoluzione musicale, ma anche dei più giovani cresciuti conoscendo il mito di un uomo che ha vissuto un’intera vita dedicata agli artisti di casa nostra.

“Mitico Cipri 💔 Ti vogliamo tutti un gran bene” ha scritto la cantante Jo Squillo, seguita a ruota da Fiordaliso, profondamente amareggiata: “Ma tesoro, sono senza parole, ti abbraccio forte… Mio Dio che dolore“. Abbracci, cuori e lacrime sono giunti anche dalle cantanti Alexia, Elisa, Emma Marrone, ma non solo. Si sono unite al dolore di Syria l’attrice Miriam Leone e la conduttrice Natasha Stefanenko, DJ Ringo e il regista Gabriele Muccino.

A emozionare Jovanotti ma anche le parole di Nek: “Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricordare i miei inizi in Fonit Cetra. Quando c’eri tu che migliaia di volte mi hai affiancato e accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino”.

Elio Cipri, una vita dedicata alla musica

Per la moglie Paola e i figli Syria e Giorgio, che ha seguito le orme del papà come discografico e manager, la perdita di Elio Cipri – al secolo Cipressi – è senza dubbio una pagina triste. Ma lo è anche per chi ha conosciuto l’uomo che ha dedicato alla musica la sua intera vita, a cominciare dalla carriera di cantante alla Fonit Cetra, di cui poi è diventato responsabile della comunicazione, per finire all’attività di capo ufficio stampa per RTL 102.5 e di talent scout. Ma soprattutto ha inventato la figura del promoter radiofonico, quando praticamente non esisteva.

Nel corso della sua carriera ha promosso in radio artisti del calibro Claudio Villa e il Quartetto Cetra, poi ha seguito l’evoluzione del mercato musicale dedicandosi in TV ai più giovani Nek, Zucchero, Mango, Mietta. E l’elenco potrebbe continuare.