Addio a Lucia Bosè: Mara Venier scrive su Instagram a Miguel

Morta Lucia Bosè, musa dei registi più grandi, che al cinema preferì l’amore

Solo qualche tempo fa Mara Venier invitò a Domenica In Lucia Bosè, scomparsa lo scorso 23 marzo a 89 anni. La presentatrice ha voluto far sentire il suo affetto alla famiglia dell’attrice inviando un messaggio via Instagram a Miguel Bosè.

La Venier, commentando un’immagine pubblicata del figlio di Lucia Bosè e Luis Miguel Dominguín che raffigura un cuore blu su sfondo bianco e l’hashtag Mami, scrive: “Caro Miguel ti voglio bene e come sai volevo tanto bene alla tua mamma ,e lei ne voleva a me …..ti abbraccio forte 😥💔”.

Miguel ha poi voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento e che gli hanno dimostrato affetto attraverso un altro messaggio sul suo profilo Instagram, dove per altro aveva comunicato la notizia della morte della madre.

Ancora una volta Mara Venier e con lei Alberto Dandolo e Antonio Banderas hanno voluto far sentire il loro sostegno a Miguel. Intanto, la conduttrice veneziana si appresta a realizzare una nuova puntata di Domenica In e tra il suo pubblico c’è chi chiede a gran voce che rimandi in onda l’intervista dello scorso ottobre a Lucia Bosè.

Mentre una delle figlie dell’attrice, Paola (GUARDA LE FOTO), ha scritto dediche emozionanti alla madre scomparsa, accompagnandole a immagini poetiche dove il colore predominante è il blu, come il colore che Lucia negli ultimi anni aveva scelto per i suoi capelli.