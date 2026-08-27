X Factor – All Areas, il backstage e i segreti della stagione 2026: dove e quando vederli

Ufficio Stampa Francesco Gabbani, Jake La Furia, Giorgia, Paola Iezzi e Irama dietro il bancone dei giudici di X Factor

Manca ormai poco all’arrivo della nuova stagione di X Factor. Il countdown è iniziato, con la ventiduesima edizione del talent musicale al debutto giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Per entrare nel clima del programma prima dell’esordio, quest’anno arriva X Factor – All Areas, un nuovo appuntamento che porta il pubblico direttamente dietro le quinte dello show per svelare momenti inediti.

X Factor – All Areas entra nel backstage

Con X Factor – All Areas le telecamere entrano nel backstage, dove l’Allianz Cloud aveva sempre escluso occhi indiscreti. Prove, spostamenti, attese nei camerini e confronti tra i giudici: tutto questo fa parte del racconto dello speciale. Sono proprio momenti come questi che permettono di capire cosa succede prima che si accendano le luci e si dia il via alla gara. A emergere è il confronto tra personalità e percorsi musicali differenti, ancora prima che la competizione entri nel vivo.

La giuria con la new entry Irama

Quest’anno la novità più attesa di X Factor è Irama, che fa il debutto nella giuria del talent occupando la poltrona lasciata vacante da Achille Lauro. «La cosa che mi entusiasma di più è l’idea di poterli aiutare, cercare di tracciare un cammino con il proprio stile», ha detto spiegando ciò che lo motiva di più in questa nuova esperienza.

Il cantante potrà comunque contare sull’appoggio di Francesco Gabbani, che ha conosciuto 10 anni fa dietro le quinte di Sanremo Giovani e oggi ritrova nel talent musicale. Il cantautore e polistrumentista, che nella scorsa edizione è stato capace di sfornare una battuta dietro l’altra, ha le idee chiare: «Nell’X Factor cerco l’autenticità».

Ormai è una certezza Jake La Furia, che torna a confrontarsi con gli aspiranti concorrenti per la terza volta di seguito. Il suo approccio parte anche dalla necessità di sostenere i ragazzi durante un momento particolarmente importante: «bisogna sempre accompagnare e coccolare questi ragazzi, soprattutto quando ripongono tutti i sogni in questa cosa».

Anche Paola Iezzi è alla sua terza stagione come giudice. Provocazione, carisma e tanta sensualità per la giurata che sa cosa vuole dai concorrenti: «A me nei ragazzi giovani piace l’arroganza, perché me li fa percepire vivi».

A tenere le fila di tutto torna Giorgia, confermata per il terzo anno consecutivo alla conduzione.

La nuova edizione di X Factor

La nuova stagione riparte dalla vittoria di Rob, che con il supporto di Paola Iezzi ha conquistato il primo posto nell’edizione 2025.

Come sempre si comincia con le Audition, dove gli aspiranti concorrenti hanno la prima occasione di esibirsi davanti ai giudici. I Bootcamp rappresentano il passaggio successivo: la selezione si restringe e i giudici definiscono le squadre di concorrenti che seguiranno durante la competizione. Le Last Call completano quindi il processo di scelta con l’infernale meccanismo delle sedie e gli switch che decreta i 12 talenti che potranno proseguire. L’ultima fase è quella dei Live, quando la competizione passa alle esibizioni in diretta. Il numero degli artisti si riduce progressivamente puntata dopo puntata, fino alla proclamazione del vincitore a dicembre durante una serata che, dopo due anni a Napoli, quest’anno tornerà a Milano.

Dove vedere X Factor e X Factor All Areas

Il primo appuntamento da segnare è quello con X Factor – All Areas: lo speciale va in onda giovedì 27 agosto alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW. La puntata potrà inoltre essere recuperata on demand e attraverso Sky Go.

Per assistere invece al debutto della nuova stagione di X Factor bisognerà aspettare giovedì 10 settembre con la messa in onda su Sky e su NOW. Chi non riuscirà a seguire la diretta potrà recuperare le puntate successivamente attraverso la visione on demand o il martedì successivo in chiaro su Tv8.