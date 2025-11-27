X Factor 2025, anticipazioni della semifinale: manche orchestra e doppia eliminazione

"X Factor" si prepara per una semifinale impegnativa: le anticipazioni sulle assegnazioni e il meccanismo a doppia eliminazione della serata

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giorgia alla conduzione della semifinale di "X Factor 2025"

Si entra nel vivo delle ultime emozioni di X Factor 2025: stasera, giovedì 27 novembre, è tempo di semifinale. Una puntata fondamentale e un po’ temuta perché i concorrenti, ormai a un passo dal sogno della finale, dovranno affrontare due manche dense e impegnative.

Come sempre, sarà il pubblico a fare la differenza: solo in quattro riusciranno a conquistare il pass per la grande serata conclusiva in Piazza del Plebiscito, a Napoli.

“X Factor 2025”, come funziona la semifinale

Dopo settimane di cover, inediti e ballottaggi, nella puntata di stasera, giovedì 27 novembre, i concorrenti si giocano tutto in un appuntamento senza respiro.

A guidare la serata c’è ancora una volta Giorgia, che raccoglie il testimone in un clima carico di aspettative. Il meccanismo della semifinale punta a tirare fuori il massimo dai ragazzi attraverso due manche decisive.

Si parte con la manche accompagnata da una grande orchestra dal vivo: un momento che ogni anno si trasforma in uno spettacolo nello spettacolo. L’arrangiamento orchestrale può esaltare o mettere a nudo ogni sfumatura della voce e dell’interpretazione, e proprio per questo la posta in gioco è altissima.

Alla fine della manche, chi otterrà il maggior numero di voti volerà direttamente alla finale del 4 dicembre, saltando a piè pari la seconda esibizione.

La puntata prosegue poi con la manche classica, che riporta i concorrenti nella dimensione più “pura” del palco live. Qui non ci sono scorciatoie: si sale, si canta e si aspetta il verdetto del pubblico. L’artista meno votato verrà eliminato, mentre penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio.

Saranno i giudici, ascoltando le ultime due performance, a dover scegliere chi dovrà lasciare il programma a un passo dal traguardo e chi, invece, potrà giocarsi tutto nella finale di Napoli.

Anticipazioni “X Factor”, le assegnazioni dei giudici

In un appuntamento così importante, i giudici non si sono risparmiati nello scegliere cover che, in tutto e per tutto, possano fare da miglior biglietto da visita ai propri ragazzi per accedere alla finale.

Manche orchestra

Achille Lauro punta su una scelta potente per Erocaddeo, assegnandogli Viva la vida dei Coldplay. Paola Iezzi, coach di rob, vira invece sull’energia dei Paramore con Decode.

Francesco Gabbani, ancora in gara con due talenti, affida a PerC la delicatezza di All I Ask di Adele, mentre Tellynonpiangere si misurerà con A te di Jovanotti.

Jake La Furia sceglie per Tomasi Anna e Marco di Lucio Dalla, mentre per Delia arriva I pirati a Palermu di Otello Profazio nella versione iconica di Rosa Balistreri.

Manche classica

Nella seconda tornata di cover, Erocaddeo torna sul palco con Vedrai, vedrai di Luigi Tenco, mentre rob porterà Happier Than Ever di Billie Eilish.

Delia, per la prima volta senza mashup, interpreterà Sei bellissima di Loredana Bertè. Tomasi, invece, si spinge nel pop internazionale con Story of My Life degli One Direction.

Tellynonpiangere si confronterà con Niente panico di Ghali e, infine, PierC si cimenterà con l’intramontabile Bohemian Rhapsody dei Queen.

A chiudere il cerchio di una serata già carica di tensione e aspettative, ci sarà anche un super ospite: Irama.

“X Factor 2025”, dove e quando vederlo

La semifinale di X Factor 2025 va in onda giovedì 27 novembre in diretta su Sky e in streaming su NOW a partire dalle 21:15. Come sempre, ad anticipare la serata c’è Mariasole Pollio con l’AnteFactor.

E mentre i concorrenti si giocano il tutto per tutto, lo sguardo è già puntato al 4 dicembre, quando X Factor farà tappa a Piazza del Plebiscito, pronto a trasformare Napoli in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’attesissima finale.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!