X Factor, le pagelle della seconda puntata: tutti pazzi di Jake (pazzo della sosia di Dua Lipa)

Seconda puntata di audizioni per X Factor 2024 e ci sono già 2 o 3 certezze: 1. Questa è una delle giurie meglio assortite e più in sintonia di sempre. Tra la saggezza e l’esperienza di Manuel Agnelli, la vena sorniona di Achille Lauro, la simpatia di Jake La Furia – vera rivelazione del programma – e la preparazione di Paola Iezzi, il reality è partito ad altissimi livelli (finalmente). 2. La quantità di talenti musicali sparsi per il mondo e al tempo stesso la conferma che, talvolta, il talento non basta: servono umiltà e predisposizione all’ascolto e alle critiche, o la selezione naturale viene da sé. Come per il caso della cantante “maleducata”. 3. La dolcezza di Giorgia, che mette proprio agio concorrenti e parenti. L’amica che tutti vorrebbero. Ma andiamo con ordine e diamo i nostri voti:

ACHILLE LAURO: Sornione, a tratti distratto, in realtà molto più sul pezzo di quello che vuole far credere. Bocciamo la ripetitività (“Cerco l’unicità, l’originalità, il diverso”), premiamo il coraggio di stroncare dei casi umani che gli altri, per divertissement (leggi paraculaggine) fanno passare. Fino ad ora è senza dubbio il giudice più severo, ma quasi sempre, il più onesto. VOTO 8

MANUEL AGNELLI: Non riesce a uscire dal loop “Non mi riscrivete i testi dei classici, per favore” poi però per La Donna Cannone riscritta da Eva De Santis fa una eccezione. A dimostrazione che segnale di intelligenza, di cui è ampiamente dotato, è anche saper cambiare idea. Voto 7

JAKE LA FURIA: Siamo pazze di lui, simpatico, ironico, centrato sul ruolo. Fino ad ora ha sempre detto la cosa (e la battuta) giusta, al momento giusto. “Eddai, abbiamo preso dei rottami e ci lasciamo sfuggire lei?” riferito alla bulgara sosia di Dua Lipa Elmira dice tutto. VOTO 10

PAOLA IEZZI: Ah però ragazzi! Conosce il latino, conosce lo svedese, disserta di classici ed è super preparata, oltreché simpatica e ironica. Che bella novità, e quanto “furore”. Oltre il push up, sempre generosamente esibito, c’è mooolto di più. La quota rosa che mancava. VOTO 9

GIORGIA: Dolce, materna, sorridente. Si può volere di più? VOTO 8+++

CONCORRENTI:

ANDREA ASTOLFI, CANTANTE CONTADINO: Bello, capellone, intonato, intenso, canta Tenco (Vedrai, vedrai) talmente bene e simile all’originale da rasentare il manierismo (Agnelli dixit) ma da essere lodato per il rispetto verso un pezzo sacro della musica. Di professione contadino, sono bastati 4 minuti di esibizione per mandare in tilt Twitter: “Per lui ricomincio subito a mangiare le verdure”. VOTO 9

PATAGARRI, I PIÙ PAZZI E TALENTUOSI: Pazzi, colorati, sopra le righe, talentuosi, i Patagarri (nome dedica ad Aldo, Giovanni e Giacomo) sono P-A- Z- Z- E- S- C- H- I. Scommettiamo che arrivano in finale? VOTO 10

PIETRO E LE CALZE A RETE: Le sue calze a rete spaccano ma non passano. Destinata a diventare una hit, le calze a rete (de)cantate dal torinese Pietro, ma dedicate – attenzione – non alla fidanzata dietro alle quinte, smuovono il pubblico ma non gli fanno passare le audizioni. Ben gli sta (direbbe la fidanzata) VOTO: 6 PER IL CORAGGIO

PABLO MURPHY FUTURO TEEN IDOL: Italo scozzese, canta in canottiera gli Abba con uno stuolo di groupie dietro le quinte. Destinato a diventare l’Harry Styles di questa edizione. VOTO: 8 da parte delle teen che seguono il programma.

ELMIRA, SOSIA DI DUA LIPA CHE STREGA JAKE: 17 anni appena, arriva dalla Bulgaria e canta con una voce e una presenza scenica incredibili. Paola teme sia troppo giovane, ma Jakenon sente ragioni: “Se ce la facciamo scappare e va a qualche X Factor di un altro paese facciamo la figura degli scemi”. VOTO: 9

FEDERICA SOTGIA, LA “MALEDUCATA” : porta il suo inedito Maleducata probabilmente convinta di spaccare e invece viene bocciata (“pieno di clichè” le dice Agnelli); lei, ancora prima di aver ricevuto la votazione, lascia il palco, beccandosi della “maleducata” VOTO: 2 (Lei dirà che “era andata nel pallone”, ma commenta Lauro: “Questa è la prima seleziona naturale per la carriera: saper accettare le critiche che anche i mostri sacri ancora ricevono”).