Vostro Onore, cosa sappiamo della fiction con Accorsi: trama, cast, quando inizia

La Rai punta tutto sulle fiction, prodotti curatissimi che si stanno rivelando un successo dopo l’altro. Così, dopo Doc – Nelle Tue Mani 2 che sta conquistando sempre più fan, L’Amica Geniale 3 che è acclamata, Lea – Un Nuovo Giorno che convince da subito e Màkari 2 che ha riscosso più interesse del previsto, vedremo presto in onda un’altra serie tv che promette di eguagliare il successo delle precedenti. Si chiama Vostro Onore ed è un legal thriller con protagonista Stefano Accorsi nei panni di un giudice. La fiction, girata tra Milano e Roma, è un remake di una serie israeliana intitolata Kvodo, andata in tv nel 2017 e già reinterpretata negli Stati Uniti con il titolo Your Honor, un gran successo del 2020. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla serie in arrivo.

Vostro Onore, la trama della fiction Rai

Qual è la trama di Vostro Onore? La serie racconta le vicende di un giudice di Milano, Vittorio Pagani, che aspira a diventare presidente del Tribunale. Uomo di un’integrità invidiabile, sempre professionale, incorruttibile e attento, che si trova ad affrontare difficili situazioni personali che sembrano ostacolare la sua crescita futura. Vedovo da alcuni anni, costretto a convivere ogni giorno con il dolore per la perdita della moglie, Pagani ha un rapporto difficilissimo con il figlio Matteo. Il già precario equilibrio dei due subisce uno scossone quando Matteo investe un membro di una famiglia criminale molto pericolosa, i Silva. Vittorio dovrà cercare di proteggere il ragazzo facendo qualcosa di davvero distante da lui: infrangere la legge, andando oltre la sua rigida etica, per sistemare quanto prima la situazione.

Pagani conosce molto bene il clan: anni prima, all’epoca PM, è stato lui a coordinare e organizzare numerosi arresti nell’organizzazione, compreso quello del capoclan, decimandola in modo drastico. Il giudice, quindi, è certo che i Silva si vendicherebbero ferocemente se sapessero che a uccidere uno di loro è stato proprio suo figlio, quindi l’unica cosa che può fare è sviare le indagini, insabbiando le prove che portano al ragazzo, appoggiandosi sull’aiuto di un poliziotto amico da tempo. Le inevitabili conseguenze porteranno grande scompiglio nella sua già complicata vita, tra paure e possibili errori.

Vostro Onore, il cast della serie

Sappiamo che il protagonista di Vostro Onore è Stefano Accorsi, ma scopriamo il resto del cast: Oscar Giuggioli interpreta il figlio Matteo, di 21 anni, ed è un attore giovane già apprezzato in Un Passo dal Cielo. Tra gli altri attori troviamo Remo Girone, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Barbara Ronchi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta e Riccardo Vicardi. Il regista è Alessandro Casale.

Vostro Onore, la data di uscita

La messa in onda della fiction corrisponde esattamente con la fine di Màkari 2: Vostro Onore debutterà il 28 febbraio 2022 su Rai Uno. Dovrà quindi sfidarsi col GF Vip a colpi di share, ma sappiamo che Stefano Accorsi è tanto amato quindi il confronto non sarà poi così duro. Le serie tv Rai, inoltre, sono tra le più amate in assoluto e generalmente non temono confronti televisivi. Le puntate della fiction sono otto e andranno in onda due alla volta per ogni appuntamento, intrattenendoci per quattro settimane. Le ultime due puntate della fiction andranno in onda il 21 marzo 2022. Si attendono i risultati in termini di gradimento per valutare un seguito.