“Verissimo”, Dodi Battaglia: “Ho avuto un tracollo”. E chiarisce sui Pooh

Dodi Battaglia si è confessato in una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 22 ottobre. Non sono state settimane facili né semplici per l’ex componente storico dei Pooh, che, dopo aver avuto un malore sul palco in concerto a Bologna, si è ritrovato costretto a chiarire le dinamiche del suo mancamento e anche i suoi legami attuali con i Pooh. A Verissimo, ha parlato di un vero e proprio “tracollo”, chiarendo che non ci sono in alcun modo dissapori con la band.

Verissimo, Dodi Battaglia parla del malore a Bologna

“Ho avuto un malore, mi sono spaventato, ma ora sto bene. Ho passato un momento non bellissimo, si sono accumulate un po’ di cose e qualche settimana fa, sul palco, ho avuto un malore”. Era il 4 ottobre scorso quando Dodi Battaglia si è sentito male in concerto a Bologna. Il malore lo ha costretto ad abbandonare il palco. Tantissimi i fan preoccupati sul suo stato di salute, che tuttavia ha chiarito lui stesso sui social poche ore dopo: nonostante il suo messaggio, si sono scatenate delle polemiche non da poco.

“Giorni prima avevo letto dei commenti che mi hanno fatto molto male”, ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. “In seguito ad una serata organizzata in ricordo dell’amico Stefano D’Orazio – che mi manca molto – a cui non ho potuto partecipare. Non ci ho dormito per tante notti e durante il concerto a Bologna, complici dei medicinali che stavo prendendo, ho avuto un tracollo. Mentre suonavo, ad un certo punto mi sono crollate le gambe, mi sono spaventato, ma niente di grave.” Ha aggiunto anche di aver fatto degli esami e che è in salute e, anzi, si dice pronto per “la prossima avventura”.

Dodi Battaglia, il suo rapporto con i Pooh

“Tra me e i Pooh non ci sono dissapori“. Una frase importante, che va a chiarire un aspetto decisivo della vita dell’artista, così come del malore che ha avuto: in tanti hanno ipotizzato che potessero esserci dei problemi con i componenti storici della band. Le voci si erano diffuse a tal punto da costringere Roby Facchinetti a intervenire e mettere in chiaro che “la storia dei Pooh è sacra e non si tocca“.

Dello stesso parere è anche Dodi Battaglia, secondo quanto rivelato a Verissimo. “Sono la mia vita e potremmo riunirci anche adesso. Hanno scritto delle cose brutte, come ad esempio ‘i Pooh si azzuffano‘. Non lo abbiamo mai fatto in cinquant’anni, figurarsi ora che non lavoriamo più insieme”. Le sue parole spazzano via qualsiasi dubbio: sarebbe addirittura pronto a riunirsi con la band.

Il dolore per la morte della moglie Paola e la forza di andare avanti

Oltre al suo malore e al chiarimento sui Pooh, Dodi Battaglia si è “tolto” l’armatura e ha parlato anche della scomparsa della moglie, Paola Toeschi, avvenuta poco più di un anno fa. “Da quando è mancata mi sto riscoprendo più forte di quello che immaginavo, anche perché non ci sono alternative: ho una figlia, Sofia, di 16 anni”. Forte, un’artista unico, per certi versi speciale, che ha saputo cogliere il meglio dalla vita, nonostante le innumerevoli tempeste.