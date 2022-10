Malore per Dodi Battaglia dei Pooh a Bologna, show interrotto: le sue condizioni

Fonte: IPA Dodi Battaglia: malore a Bologna e show interrotto

Bologna era la tappa conclusiva del tour di Dodi Battaglia Inno alla Musica 2022, tuttavia un piccolo imprevisto l’ha costretto ad interrompere improvvisamente lo show. Come riporta la pagina Facebook di Radio Bruno, il cantante e chitarrista dei Pooh ha accusato un malore mentre si esibiva in Piazza Maggiore ed è stato costretto ad annullare il concerto. “Vi do appuntamento alla prossima volta” il suo commento di fronte alla folla.

Dodi Battaglia, malore durante il concerto a Bologna

L’Inno alla Musica Tour 2022 di Dodi Battaglia si è concluso con una brusca interruzione dello show di Bologna, ultima tappa della tournée che l’ha visto cantare nelle più importanti città italiane. Il cantautore e chitarrista dei Pooh si stava esibendo in Piazza Maggiore, di fronte a un vasto pubblico, in occasione della festa del patrono della città San Petronio. Tuttavia ha dovuto bruscamente interrompere il concerto a causa di un improvviso malore.

A riportare la notizia è la pagina Facebook di Radio Bruno, che specifica: “A Bologna Dodi Battaglia ha dovuto interrompere il concerto in piazza Maggiore. Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti ad un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate. Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città. Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore”.

Le sue condizioni dunque sono buone, come spiega la pagina, ma è stato comunque costretto a interrompere lo show e a posticiparlo a data da destinarsi. Lo stesso Dodi Battaglia, rammaricato e dispiaciuto, si è rivolto al suo pubblico che lo ha supportato con applausi e cori: “Io vi ringrazio della vostra comprensione, del vostro affetto, vi do appuntamento alla prossima volta quando sarò un po’ più tonico. Ma mi dicono che è il momento di lasciar stare. Grazie vi voglio bene, voglio bene a Bologna, la città della musica, cosa che io dico sempre”.

Dodi Battaglia e i problemi di salute in estate

Nuovi problemi di salute per Dodi Battaglia, dunque, dopo quelli avuti nel corso dell’estate e che l’hanno portato, anche in quel caso, a interrompere il tour. Il musicista a metà agosto era infatti stato in cura presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Castellaneta, in provincia di Taranto, per un piccolo problema di salute. Il musicista ha successivamente ripreso la sua attività artistica dopo un breve periodo di riposo e di convalescenza, tornando a calcare i palchi italiani con la grinta e la passione di sempre.

“Ciao a tutti, desidero ringraziare il Dottor Pepe e tutti i suoi collaboratori dell’ospedale San Pio di Castellaneta per avermi accolto con grande premura, per avermi curato con attenzione e professionalità esemplare. Grazie di cuore” aveva scritto Dodi Battaglia su Instagram, in un post di ringraziamento ai medici.

Per il musicista è ora tempo di prendersi nuovamente cura di sé, in attesa di recuperare la data di Bologna e tornare a regalare al suo pubblico le emozioni in musica del suo ricco repertorio artistico.