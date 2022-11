“Verissimo”, Alessia Mancini in lacrime. La dedica della figlia e le “difficoltà” con Montrucchio

È una donna nuova quella che si è seduta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Alessia Mancini, da Non è la Rai ad oggi, ha vissuto diverse esistenze: è stata una showgirl, è stata una Letterina a Passaparola e anche una Velina a Striscia la Notizia. Sempre con il sorriso e con una positività da cui è difficile non lasciarsi travolgere e contagiare, ha parlato di alcuni aspetti della sua vita: la pubblicazione del suo libro, ma anche il rapporto con Flavio, così come con i suoi figli.

Verissimo, Alessia Mancini parla della vita privata

“Quando accade qualcosa di brutto, ci insegna anche cose belle“. Una filosofia di vita che tutte noi, forse, dovremmo seguire. Ed è così che Alessia Mancini si “presenta” a Verissimo per la sua intervista, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Ormai ha iniziato un nuovo percorso, ed è contenta: la cucina le sta dando diverse soddisfazioni. Ma c’è spazio anche per i ricordi del suo passato.

“Io andavo a scuola e quando uscivo venivo catapultata nello studio di Non è la Rai. Poi è diventata la mia vita, quella parentesi”. Non ha potuto fare a meno di menzionare i suoi genitori, che sotto questo punto di vista non l’hanno mai lasciata sola e l’hanno accompagnata nella strada verso il successo. Poi, la separazione, un momento difficile, per lei, che oggi ha tuttavia compreso.

“Qualsiasi bambino spera che l’amore sia per sempre, ed è stato un momento difficile. Ora è tutto più sereno e sono contenta abbiano fatto questa scelta. Uno deve resistere per l’amore e per stare insieme, non per gli altri”. Ed è così che, dopo aver parlato della separazione dei genitori, ha menzionato il suo Flavio Montrucchio, con cui ormai condivide decenni d’amore.

Alessia Mancini, il legame con Flavio Montrucchio raccontato a Verissimo

“Amore e tanta voglia di stare insieme. Ci conosciamo da vent’anni, e siamo sposati da diciannove. Litighiamo, ci arrabbiamo e poi facciamo pace. Essere di supporto l’uno all’altro è fondamentale, è facile quando va tutto bene. Quando arrivano le difficoltà, è importante avere una spalla”. Nonostante tutto, ha ammesso che qualche attimo difficile c’è stato. “Abbiamo avuto le nostre difficoltà. Tra Mya e Orlando c’è stata una perdita, per fortuna guardo avanti e poi è arrivato subito dopo Orlando. Bisogna accettare le cose, per poi superarle. Non porti rancore, rabbia, sono cose che non mi appartengono”. Il segreto per stare insieme? Sostenersi, nonostante tutto.

La vita da mamma e la dedica della figlia Mya

Ormai, Alessia è andata avanti, ha accettato le difficoltà che ci sono state, gli ostacoli. E ne ha tratto il meglio, dando una preziosa lezione. Naturalmente nella sua vita non c’è solo Flavio, ma anche i figli. “Essere mamma è difficile, vorresti accontentarla in tutto, ma sono i “no” che fanno crescere. Una mamma da ‘bastone e carota’, ma sempre con l’amore, sperando di fare la cosa giusta”.

E c’è stato spazio, durante l’intervista, anche per una sorpresa: una dedica da parte della figlia che ha molto commosso la Mancini, che si è lasciata andare alle lacrime. “Ti ringrazio per le cose che hai fatto e che stai facendo. Ti voglio tanto bene, mamma, anzi, tantissimo”. Tra commozione ed emozione, la Mancini ha risposto in diretta alla figlia: “Amore mio, sei unica, e la mamma ti ama tantissimo“.