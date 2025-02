Uomini e Donne, un Cavaliere si dichiara a Maria De Filippi. Imbarazzo in studio

Mentre prosegue la (fallimentare) ricerca dell’amore da parte di Gemma Galgani, ormai incastonata a vita nel parterre femminile di Uomini e Donne, ecco il colpo di scena. Uno dei Cavalieri con cui è uscita, tale Walter, ha fatto marcia indietro sostenendo di non volerne approfondire la conoscenza e di preferire un’altra donna presente in studio. E no, non si tratta di una delle Dame, ma della padrona di casa Maria De Filippi.

Gemma Galgani e l’ennesimo due di picche

Fare dell’ironia sulle disavventure di Gemma Galgani a Uomini e Donne ormai è un must per chi segue il dating show di Canale 5. La Galgani è presente ormai da anni (più di un decennio, per l’esattezza) e non è ancora riuscita a trovare l’amore, pur mettendosi in gioco e nonostante sforzi degni di una ventenne. Dama dal batticuore facile, stavolta a colpire la sua attenzione è stato tra gli altri l’eccentrico Walter, uno degli ultimi arrivati nel parterre maschile.

L’unica uscita tra i due è bastata, però, all’uomo per fare un passo indietro. A dispetto del grande entusiasmo manifestato dalla Dama torinese, colpita dalla sua abilità al pianoforte e visibilmente interessata al “prodotto”, il Cavaliere Walter ha dichiarato di non voler proseguire con la conoscenza. Del resto è vero che la prima impressione conta, ma dalla seconda in poi ci si rende conto se effettivamente la cosa possa andare avanti, se vi siano delle basi promettenti per creare un rapporto che dia qualche soddisfazione.

Nulla da recriminare al comportamento o alle parole della Dama, semplicemente “non può nascere una storia”. Neanche a dirlo, Tina Cipollari non ha perso occasione per mettere il carico su un momento di per sé spiacevole, ritenendo che il Cavaliere celasse un’amara verità dietro le sue buone maniere. In parole povere: che sia (come sempre) tutta colpa di Gemma, che fa fuggire tutti gli uomini a gambe levate per il suo atteggiamento eccessivamente “ammiccante”.

Walter si dichiara a Maria De Filippi

Se il momento sembrava già di per sé imbarazzante, ecco il vero colpo di scena. Dopo il breve scambio con Tina Cipollari e su richiesta della padrona di casa, Walter ha indicato una donna presente in studio che lo incuriosisse. Nessuno avrebbe immaginato, però, che non avrebbe indicato una delle tante signore Over, ma che avrebbe fatto proprio il nome di Maria De Filippi.

“E allora Maria devi fare l’esterna pure tu”, ha incalzato la Cipollari, scatenando le risate generali. Risate che sono aumentate quando il Cavaliere ha invitato la De Filippi a ballare e lei ha gentilmente declinato l’invito, col sorriso imbarazzato di chi non è abituata a esser presa così alla sprovvista. Walter a quel punto ha deciso di restarle seduto accanto: “Preferisco stare qui che andare a ballare”. “Stiamo vicini oggi, poi ci salutiamo”, ha concluso la conduttrice col sorriso stampato sul volto.

Un fuori programma divertente, una volta ogni tanto.