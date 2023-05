“Uomini e Donne”, anticipazioni: chi è la scelta di Luca Daffrè

Luca Daffrè è stato uno dei Tronisti più desiderati di Uomini e Donne. Pensate: per lui si sono presentate oltre 1600 ragazze. Sportivo, educato e dolcissimo è finalmente arrivato alla sua scelta. E non in maniera di certo facile. Stando alle anticipazioni che sono comparse in Rete, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di conoscere meglio, lontano dalle telecamere, una delle sue tre corteggiatrici.

Uomini e Donne, Luca Daffrè ha fatto la sua scelta

Il programma di Maria De Filippi, longevo e ancora seguitissimo, è giunto alle sue battute finali. La stagione 2022/2023, particolarmente complicata per la padrona di casa che è tornata faticosamente a lavoro dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, è destinata a chiudere in anticipo. Si conclude anche Amici, con la finale fissata per il 14 maggio e programmata di domenica per lasciare spazio a Eurovision Song Contest.

Visti i tempi, che si sono fatti ristretti, Luca Daffrè è arrivato alla sua scelta finale. Camilla, Alice e Alessandra – queste le ultime tre corteggiatrici rimaste – hanno provato a conoscerlo nelle numerose esterne organizzate per il suo Trono, ma il suo cuore è sempre sembrato appartenere a una sola di loro. Il Tronista ha infatti deciso di conoscere meglio Alessandra e di portarla con sé fuori dal programma. Lei, chiaramente, ha accettato e confermato la scelta con l’ormai tradizionale Sì.

Come ha scelto Luca Daffrè

Siamo abituati a vedere le due poltrone rosse, al centro dello studio, e una preparazione che il programma studia nei minimi dettagli. Non è però raro che i Tronisti decidano di stupire tutti con scelte diverse, senza nessuna organizzazione e trascinate dall’onda dei sentimenti che li coinvolgono all’improvviso.

Sembra che questo sia il caso di Luca Daffrè, che ha deciso di scegliere Alessandra subito dopo aver visto la loro ultima esterna. I petali rossi ci sono stati, proprio com’è nella tradizione del programma (certamente sono già pronti per ogni evenienza), ma nessuno si aspettava che sarebbe arrivato a una decisione finale in maniera così improvvisa, nonostante manchi davvero poco alla conclusione di Uomini e Donne.

Le altre corteggiatrici non erano presenti, proprio come succede in altre occasioni, con la differenza che – stavolta – non l’hanno fatto neanche dopo la scelta. Luca Daffrè le ha infatti raggiunte in camerino per spiegare loro le ragioni della sua decisione. La messa in onda della scelta non è però ancora certa, anche se non dovrebbe comunque andare oltre la fine di maggio.

La storia di Luca Daffrè a Uomini e Donne

Com’è noto, Luca Daffrè è un volto conosciuto di Uomini e Donne ma non come Tronista. Aveva già partecipato al programma come corteggiatore di Teresa Langella e di Angela Nasti. In nessuno dei due casi, però, è risultato essere la scelta finale. Successivamente, a programma iniziato, ha preso parte all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, la seconda condotta da Ilary Blasi. Qui si era distinto di certo per la sua bellezza e per la sua gentilezza, oltre che per il grande tatuaggio a testa di cervo che campeggia sul suo petto.