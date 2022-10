“Tu Sì Que Vales”, incidente per Gerry Scotti. Ma è tutto uno scherzo (alla Ferilli)

Un inizio puntata scoppiettante stasera a Tu Sì Que Vales per la povera Sabrina Ferilli. Ma no, stavolta il pestifero Giovannino non c’entra nulla. Quando uno dei concorrenti ha proposto un gioco di prestigio ai presenti nessuno avrebbe potuto immaginare cosa sarebbe accaduto: Gerry Scotti è rimasto vittima di un doloroso incidente. Peccato che fosse, però, solo uno scherzo ai danni dell’attrice romana, ovviamente con la complicità dell’amica Maria De Filippi.

Incidente per Gerry Scotti a “Tu Sì Que Vales”

Non ci sarebbe Tu Sì Que Vales se non ci fossero i tanti (e variegati) concorrenti, pronti a mettersi in gioco mostrando le loro abilità e peculiarità (talvolta discutibili). Proprio come ha fatto Davide Spada, presentatosi come prestigiatore, mentalista e illusionista già ben rodato. E, in effetti, il gioco che ha proposto al pubblico presente e ai giudici del talent ha da subito catturato l’attenzione: l’esperimento consisteva nel riuscire a evitare, soltanto con la forza del pensiero, il chiodo nascosto in uno dei cinque sacchetti posti sul tavolo.

Come ogni gioco di prestigio che si rispetti, però, non poteva iniziare prima di nominare tre assistenti e la scelta è ricaduta su Gerry Scotti, Maria De Filippi e (ovviamente) Sabrina Ferilli. Ma l’attrice non avrebbe mai potuto sapere dello scherzetto che i suoi compagni di viaggio le stavano preparando.

A Gerry e Maria il compito di schiacciare con la mano un sacchetto per volta. A Sabrina, invece, l’ingrata responsabilità di “connettersi” mentalmente con il pubblico per scegliere quelli giusti, senza il famigerato e pericolosissimo chiodo. Neanche a dirlo, l’ultima scelta ha finito per causare un brutto incidente al conduttore che, in preda al dolore, è scappato dietro le quinte per farsi soccorrere.

“Tu Sì Que Vales”, la reazione di Sabrina Ferilli allo scherzo

Ci sono voluti parecchi minuti prima che la “banda” di Tu Sì Que Vales svelasse alla malcapitata l’arcano. Sabrina Ferilli si è ritrovata di fronte a un Gerry Scotti sofferente, con la mano fasciata e “sanguinante” mentre nessuno gli prestava soccorso (e lui si inalberava sempre più). Tutti a darle addosso come unica responsabile dell’incidente, mentre Maria De Filippi provava a distrarla con frasi assolutamente sconnesse e senza senso. Ma neanche il suo sorriso beffardo è riuscito a far capire alla Ferilli di essere vittima di un cattivissimo scherzo.

Quando lo ha scoperto era a dir poco sconvolta e la sua reazione è stata esilarante. Non è un segreto che tra lei e la De Filippi ci sia un rapporto di amicizia profondo come pochi, ma quel che ce le fa amare ogni volta è proprio il modo naturale e spontaneo con cui si punzecchiano e si rispondono a vicenda, proprio come due bambine mai cresciute che si fanno i dispetti.

Tutto è bene ciò che finisce bene, come si suol dire.

Il look di Sabrina Ferilli a “Tu Sì Que Vales”

Campionessa di simpatia e ironia, come sempre, ma anche di stile. Sabrina Ferilli anche nella quinta puntata di Tu Sì Que vales si è fatta notare per il look sfoggiato in studio. Tra una Belen Rodriguez in pelle color tortora e una Maria De Filippi in sobrio tailleur bianco, l’attrice romana ha optato per un completo composto da una camicetta morbida in tonalità nude e da una splendida gonna longuette a vita alta e super aderente, in pizzo color rosa cipria.

Un abbinamento molto particolare, senza dubbio, che forse non è stato la scelta più azzeccata per mettere in risalto il suo fisico burroso. Ma possiamo perdonare questo e altro alla bellissima Sabrina, che compensa ogni possibile “défaillance” con il suo irresistibile carattere.