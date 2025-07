Temptation Island 2025: quanto guadagnano le coppie

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Temptation Island 2025 è senza dubbio il programma di maggiore successo dell’estate, con protagoniste coppie che scelgono di mettere alla prova il loro amore di fronte alle telecamere. Il viaggio nei sentimenti però non è gratuito, ma è previsto un contributo finanziario per chi prende parte al reality, come accade già per il Grande Fratello o per l’Isola dei Famosi.



Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2025

Secondo alcune stime di Dagospia, le coppie di Temptation Island 2025 riceverebbero un rimborso spese parti a 2.000/1.500 euro a persona. Anche i single sarebbero sotto contratto e avrebbero uno stipendio fra i 1.000 e 2.000 euro. Ovviamente il programma di Maria De Filippi rappresenta un’occasione unica per accrescere la propria popolarità, regalando followers sui social e, di conseguenza, collaborazioni con brand importanti.

Quest’anno a prendere parte alla trasmissione sono state sette coppie. Sonia M e Alessio, che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, fra rivelazioni, richieste di falò e colpi di scena. Troviamo poi Valentina e Antonio, che stanno affrontando il loro viaggio nei sentimenti fra lacrime e dubbi, ma anche Maria Concetta e Angelo, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, e Simone e Sonia B.

Sin dalle prime puntate lo show ha ottenuto ascolti record, svelando ancora una volta la sua forza. “Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono le coppie ò- ha spiegato Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island -. Ho 48 anni, di storie ne ho viste tante, le coppie si assomigliano nella vita. Le motivazioni per cui discutono sono la gelosia, le bugie, i tradimenti. Una cosa che fa impazzire, è quando si tocca la famiglia: se parli male di mamma e papà, sono guai. Se prima spalmare la crema sulla schiena di una tentatrice poteva essere un problema, oggi, nel 2025, è superato. Le parole fanno molto più male”.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island 2025

Dopo aver scoperto lo stipendio delle coppie di Temptation Island 2025 è facile chiedersi quanto guadagnerà Filippo Bisciglia, padrone di casa del programma. Il presentatore guadagnerebbe circa 50mila euro per ogni stagione dello show. La sua conduzione d’altronde è un punto fisso per i fan del reality e lo stesso Filippo è legatissimo a Temptation.

“Si affezionano e io mi affeziono a loro – ha detto parlando delle coppie -. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quel momenti. Le donne sono più forti e non hanno paura di mostrare i propri sentimenti”.

Non solo: il conduttore ha rivelato di essere rimasto in contatto con moltissimi ex protagonisti della trasmissione. “In queste 12 conduzioni, le fidanzate hanno avuto il coraggio di baciare i tentatori davanti alle telecamere. Gli uomini no, si vergognano e si nascondono. Quando una donna vuole lasciare un uomo ci mette un minuto, un uomo cinque anni. Lo dico alla romana: siamo un po’ bambacioni”.