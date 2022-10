“Le rughe? Perché io sorrido”: Heather Parisi senza filtri a “Verissimo”, tra gioie e sofferenze

Travolgente, brillante, semplicemente meravigliosa: Heather Parisi è un uragano biondo che ha portato scompiglio nello studio di Verissimo, accolta da un applauso caloroso e dall’abbraccio tenerissimo di Silvia Toffanin. E, nel corso della sua intervista, la showgirl ha messo tutta se stessa raccontandosi senza filtri, per ricordare i momenti più belli della sua carriera ma anche le difficoltà e le sofferenze della sua infanzia.

Heather Parisi, la forza dietro il suo sorriso

Impossibile immaginare Heather Parisi senza il suo splendido sorriso, quello stesso sorriso che non ha mai perso nonostante la vita le abbia posto molti ostacoli sul suo cammino, sin dalla più tenera età. Guardando una foto che la ritrae bambina, la prima cosa che lei stessa ha commentato è proprio questa: “Sempre sorridente. Infatti ho le rughe, perché sono sempre stata – e ancora oggi sono – molto espressiva”. Senza mai nascondere i segni dell’età, Heather ha deciso di farne la sua arma più importante, il simbolo della sua vita vissuta appieno che non ha nessuna intenzione di rinnegare.

Quel sorriso cela però anche un grande dolore: “Ho avuto un’infanzia drammatica, dove ho fatto veramente di tutto per scappare” – ha rivelato ai microfoni di Verissimo. Suo papà ha abbandonato la famiglia quando lei aveva appena 2 anni, e sua mamma è stata sempre molto assente, presa dalle sue ambizioni da ballerina e aspirante attrice. “In gravidanza, ha ballato fino all’ottavo mese, era l’unica con un pancione enorme” – ha dichiarato Heather Parisi – “Io dico sempre che sono uscita ballando. E a due anni ho iniziato a danzare”.

Così ha preso il via quella che, in seguito, si è rivelata una carriera strepitosa. Il successo non ha tardato a raggiungerla, una volta che Heather è arrivata in Italia. Ma prima ha dovuto affrontare molte difficoltà: “Io ero sempre a casa da sola, a fare da mamma a mia sorella Tiffany”. Per fortuna, ha trovato il suo appiglio nel ballo: “La danza mi ha salvato, a 13 anni sono andata a vivere da sola a San Francisco, grazie ad una borsa di studio” – ha ricordato la Parisi. Ed è proprio la sua grande passione ad averle permesso di spiccare il volo, facendola diventare una delle più grandi showgirl italiane.

Heather Parisi, il rapporto con i suoi genitori

A causa della sua infanzia difficile, Heather Parisi ha sofferto molto: “Ho avuto un rapporto molto duro con mia madre, ce l’avevo con lei che mi ha costretta a vivere da adulta già dai miei 8 anni. Ero molto arrabbiata con lei”. Oggi il loro rapporto è cambiato, ma c’è qualcosa che ancora non è riuscita a perdonarle: “Forse le rimprovero di non avermi mai detto la verità sul motivo per cui mio papà se n’è andato via quando avevo due anni. L’ho conosciuto quando avevo 28 anni, ma ho perso tantissimi anni che avrei potuto vivere con lui, e questo mi fa star male“.

Quello che ha vissuto in tenera età ha influito moltissimo nella persona che è oggi Heather, soprattutto nella sua concezione della vita. Sin da giovanissima sognava di diventare mamma e di avere una famiglia numerosa, un desiderio che è riuscita a realizzare: “Il rapporto con mia madre mi ha dato più voglia di crescere i miei figli con serenità, di guidarli. Sto tentando di recuperare quello che io non ho avuto e che nessuno mi ha insegnato”.