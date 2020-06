“Come sei invecchiata Heather”: La risposta della Parisi è esemplare

editato in: da

“Come sei invecchiata, eri così bella…”. A scriverlo, sui social, una follower di Heather Parisi. Che, diretta e schietta qual è non perde tempo e replica alla critica pubblicamente, con una risposta su Instagram esemplare e ammirevole.

“Ho 60 anni, non voglio imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia. Il nostro vissuto ci rende unici, non cambierei la serenità di oggi con la bellezza di ieri”, questo il senso del post di Heather, che non perde occasione per sottolineare la serenità e felicità raggiunta solo con la maturità.

Questa la risposta di Heather, per intero: