Heather Parisi, 62 anni e non sentirli: la spaccata è ancora perfetta

I 61 anni di Heather Parisi: gioie e dolori dell’americana più amata della tv

Festeggiare i 62 anni con una spaccata non è da tutti, ma è senza ombra di dubbio per Heather Parisi. La showgirl, ballerina e attrice infatti ha deciso di celebrare il giorno del suo compleanno pubblicando su Instagram uno scatto che la vede alle prese con una spaccata perfetta, da manuale e da fare invidia ad atlete ben più giovani.

Nata il 27 gennaio del 1960 a Los Angeles, naturalizzata italiana, ormai dal 2011 vive a Hong Kong. Ed è proprio tra le strade della metropoli cinese che ha dato prova ancora una volta della sua forma fisica perfetta.

Heather Parisi, il post su Instagram

Una tuta blu, scarpe da ginnastica e occhiali da sole. Gli immancabili capelli biondo miele legati in una coda bassa. E poi questa spaccata perfetta, fatta in piedi e tenendo la gamba sollevata grazie alla trazione del pantalone.

Se non fosse per la didascalia mai una persona potrebbe immaginare che la donna ritratta nella foto festeggia 62 anni. Un po’ perché il tempo per lei sembra essersi fermato. E un po’ perché nella memoria collettiva restano tutti gli spettacoli a cui Heather Parisi ha partecipato: icona di bellezza e talento. Rimangono anche i balletti, le canzoni. E quel sapore dolce che ammanta le cose di un tempo e che ci riporta lì, a quelle serate sul divano di casa a guardare la televisione con tutta la famiglia.

Non fosse per la didascalia che accompagna la foto, quindi si faticherebbe – e non poco – a dare un’età a Heather Parisi. Ma è lei stessa a parlarne con profonda gratitudine. Infatti a corredo della foto ha scritto: “27 Gennaio 2022. 00:01. 62 anni e non sentirli… Mi sento amata e protetta ed è quello di cui ho sempre avuto bisogno”, il tutto accompagnato da un cuore e da alcuni hashtag compreso amo la mia vita.

E quello che emerge, e che viene trasmesso, è un messaggio di amore verso se stessi e di gioia, che può essere d’ispirazione per molti.

Heather Parisi, la vita privata

Della carriera di Heather Parisi conosciamo praticamente tutto, dagli esordi agli ultimi lavori.

Di lavoro e delle difficoltà superate nel corso della carriera ne aveva parlato anche a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin dove aveva ricordato il suo percorso. Alla domanda se il merito del suo successo in Italia fosse di Pippo Baudo che la scelse per Fantastico aveva risposto: “La mia fortuna? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto – ha chiarito -. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”.

Sempre nella stessa occasione aveva raccontato gli anni difficili durante i quali ha sofferto di bulimia arrivando a pesare solamente 43 kg: “Il mio problema è che avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate – aveva raccontato, per poi aggiungere – . Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.

Mamma di quattro figli, la prima Rebecca è nata nel 1994 dalle nozze con Giorgio Manenti, poi Jacqueline nata nel 2000 dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Una curisosità: la figlia Jacqueline da qualche tempo è la compagna del cantautore Ultimo, che con Heather Parisi condivide la data di compleanno

Infine nel 2010 la showgirl è diventata mamma di due gemelli avuti con il marito Umberto Maria Anzolin.