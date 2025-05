Parlare della morte con lucidità e razionalità non è mai facile: tendenzialmente, la fine ci mette in allarme, ci spaventa, ci fa sentire vulnerabili. Ma non per tutti è così: a volte, si ha la forza di accettare il tempo che è passato. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata del 24 maggio, Ornella Vanoni ha parlato del tempo, della morte e dell’amore. Prossima a compiere 91 anni (il 22 settembre), è più di un idolo per la musica italiana: una donna fortissima. E lucidissima.

Ornella Vanoni a Verissimo: “La morte è vicina”

Dall’alto dei suoi (quasi) 91 anni, Ornella Vanoni, a Verissimo, ha parlato del tempo che passa, delle lancette che corrono in avanti. “Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico ‘non siamo più come prima’”, un ragionamento lucido sugli anni che inevitabilmente passano, ma non scalfiscono, o almeno: questa è la vita, un “dare e ricevere” continuo.

“Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91. Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio. Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me. Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non vorrò più vivere. Allora deciderò cosa fare”. Oggi Ornella Vanoni è felice, vive da sola da tanti anni, anche se a volte le manca la “condivisione e una carezza”.

Ornella Vanoni e l’amore

Durante l’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha inoltre parlato dell’amore: è single, su sua scelta, in particolare dopo una delusione d’amore che l’ha inevitabilmente segnata. “Non ho mai pensato al ‘finché morte non ci separi’. Vivevo le mie storie finché duravano. Ho tradito tanto, lasciavo che mi scoprissero, ma sono anche stata tradita. Vivo sola da tanti anni, ho deciso così. L’ultima storia è stata una delusione, mi sento colpevole di aver scelto una persona così sbagliata. A volte mi manca la condivisione e una carezza”.

La Vanoni è sempre stata iconica: in televisione, i suoi impegni non si sono di certo esauriti e, nonostante appunto i prossimi 91 anni da compiere, ha rinnovato il suo contratto con Che Tempo Che Fa nell’ultima puntata del 18 maggio. “Ma non è mica detto che ci arrivo, firmo, ma non garantisco la presenza. Non prendo impegno”, aveva replicato a Fabio Fazio, con il contratto da firmare.

Un momento che è già passato alla storia e che ha messo la Vanoni nelle condizioni di dover pensare a “cosa inventarsi” per la prossima edizione del programma condotto da Fazio: “E poi cosa mi invento l’anno prossimo? Tutta l’estate con l’ansia”. Ma è stato quest’ultimo a darle una risposta: “Non devi proprio inventare niente, basta che sei tu, che sei te stessa”. Perché, alla fine, è proprio quello che amiamo della Vanoni: la capacità di passare dall’ironia, come a Che Tempo Che Fa, al ragionamento sul tempo che passa a Verissimo. Senza filtri e senza maschere.