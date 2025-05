Il toccante monologo di Clizia Incorvaia alle Iene: “Umiliazione e paura”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Toccante, coraggioso e pieno di significato: è il monologo che Clizia Incorvaia ha scelto di portare a Le Iene. Un discorso toccante in cui l’influencer ha parlato di un amore tossico vissuto in passato e di quel periodo segnato dalla paura e dall’umiliazione.

Il toccante monologo di Clizia Incorvaia

Influencer, personaggio televisivo e imprenditrice, ma soprattutto donna, Clizia Incorvaia non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Nello studio televisivo delle Iene si è messa a nudo, parlando di un passato amoroso segnato dalla violenza psicologica e, in seguito, da quella fisica.

“Nel corso della vita, una donna può imparare qualcosa da tutte le relazioni, persino da quelle tossiche – ha esordito Clizia -. Può imparare per esempio che la violenza inizia in molti modi: con una frase, una battuta oppure con un silenzio, quello della voce che si spezza ogni volta che provi a parlare”.

Clizia ha raccontato la storia di tante donne, incastrate in una relazione tossica e preda di compagni incapaci di amare.

“Ci saranno uomini che ti diranno: ‘Sei perfetta, la mia donna ideale’, e poco dopo: ‘Non vali nulla, non sei bella e intelligente abbastanza’. Fino a nasconderti, a farti sentire un buco nero che divora la tua femminilità – ha aggiunto -. Esistono uomini che ti tengono incatenata grazie a quel senso di insicurezza, che ti fanno pensare che solo quello sia il vero amore: folle, romantico. Perché in una relazione tossica, quando stai bene stai al settimo cielo, anche se dura pochi secondi, mentre l’umiliazione e la paura ti accompagnano ogni giorno”.

Clizia ha poi parlato di violenza fisica e di quelle botte che, purtroppo, arrivano dopo una escalation fatta di controllo e violenza psicologica.

“Le botte sono il finale tragico di qualcosa che inizia molto prima – ha rivelato –. Le nasconderai a chi ti sta vicino, minimizzerai, e quando ti diranno di denunciare, forse, non ce la farai. Neppure dopo le botte, le minacce e la voglia di cancellare tutto di te”.

Clizia ha poi lanciato un messaggio importante, esortando tutte le donne a denunciare, da subito, e fuggire da chi non ama davvero. “Non aspettate uno schiaffo per dire basta – ha concluso -. Le botte sono il finale tragico di qualcosa che inizia molto prima… con il controllo, la degradazione, l’isolamento. Basta, perché serve il coraggio di educare al rispetto e non alla paura. E di non sacrificare i propri sogni per gli altri”.

La vita e gli amori di Clizia Incorvaia

Classe 1980, Clizia Incorvaia ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2004, partecipando ad un video di Paolo Meneguzzi. In seguito ha lavorato come modella in numerose campagne pubblicitarie e preso parte al programma di Piero Chiambretti intitolato Chiambretti Night.

Fra i programmi che le hanno regalato il successo ci sono senza dubbio Pechino Express e il Grande Fratello Vip. E l’amore? Nel 2015 Clizia ha sposato Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni.

Nello stesso anno la coppia ha avuto una figlia, Nina, ma nel 2019 è arrivata la separazione. Poco tempo dopo, grazie al GF Vip, Clizia ha conosciuto Paolo Ciavarro. I due sono convolati a nozze nel 2024 e nel 2022 hanno avuto il piccolo Gabriele.