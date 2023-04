“Verissimo”, Martina Stella e il Principe Harry: finalmente tutta la storia

Martina Stella è tornata in televisione e ha raccontato questa fase della sua vita a Verissimo, spiegando la difficoltà d’essere una madre lavoratrice. Divenuta mamma per la seconda volta del piccolo Leonardo, di un anno, dopo l’enorme gioia della sua primogenita, Ginevra, che oggi ha 10 anni e le ha cambiato la vita. A Verissimo ha svelato d’aver appena terminato le riprese di una serie TV storica: “Una fase della mia vita ricca di gioia, con questo bimbo a lungo desiderato”.

Martina Stella e il successo lampo

Martina Stella aveva appena 16 anni quando si è ritrovata sul set de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. Era il 2001 e quell’esperienza, insieme con un cast stellare, le ha aperto le porte di un mondo che desiderava fortemente.

“Mi sono persa quella leggerezza e quella follia che è giusto vivere durante l’adolescenza. Sono sempre stata molto seria e ho capito la possibilità che mi era stata data. Ho provato a godermela e dare il massimo. Cavalcare questo sogno è stata una mia scelta, perché volevo fare questo, andando via dalla mia realtà e viaggiare. Sognavo in grande e si è tutto avverato”.

Martina Stella e il Principe Harry: la verità

Il successo ottenuto in giovane età e la sua innegabile bellezza, hanno spinto l’attrice al centro di numerose voci di gossip. La stampa rosa si è sempre mostrata molto interessata alla sua vita privata. Situazioni che ha sempre vissuto con grande leggerezza, ha raccontato. La sua risposta era l’ironia, anche se non era libera di uscire con qualcuno, perché tutti erano indicati come suoi fidanzati.

Si era addirittura scritto di Martina Stella e il Principe Harry. Una presunta storia d’amore con l’attuale marito di Meghan Markle che, di tanto in tanto, torna a galla tra le pagine del web. L’attrice ha voluto raccontare la sua versione, ovvero la verità, sempre con il sorriso sulle labbra: “Addirittura il Principe Harry (ride, ndr). Non so come si inventano tutte queste cose”.

Martina Stella e l’amore ritrovato

Dagli amori spesso inventati dalla stampa a quelli reali. Una delle storie più importanti della sua vita è stata con il padre di sua figlia Ginevra. Si tratta di Gabriele Gregorini, hair stylist divenuto molto famoso nel mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2011, sul set di Tutti pazzi per amore 3, e hanno iniziato a frequentarsi. Una relazione durata però soltanto due anni, lasciandole profonde ferite.

Quest’esperienza l’ha spinta a chiudersi molto, rigettando quasi l’idea di innamorarsi nuovamente. I suoi amici però la spingevano a prendere parte a serate in cui provavano a farle conoscere nuovi pretendenti, fino al febbraio 2015, quando ha conosciuto il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

“Non mi fidavo più del mio istinto ma poi mi sono fidata del suo, che era molto serio e convinto. Voleva costruire qualcosa con me e ha realizzato tutti i miei sogni”.

Dopo un anno e mezzo i due si sono sposati e sono ancora una splendida coppia, rafforzata ulteriormente dall’arrivo di Leonardo. Un bambino giunto dopo un po’ di anni, dando così il tempo a Ginevra di sentirsi ancora la “piccola di casa”, non creando quindi gelosie. Oggi sono una famiglia splendida e sorridente e per l’attrice si stanno riaprendo le porte dello spettacolo.