Luciana Littizzetto spoglia Marco Mengoni a “Che tempo che fa”

Il vincitore di Sanremo 2023 è lui: Marco Mengoni che, sul palco dell’Ariston, ha portato la sua voce unica, potente ed emozionante e il suo essere sensibile e genuino. Bello dentro e fuori, di talento, sincero, Marco Mengoni è stato ospite di Che tempo che fa dove si è reso protagonista di un momento ironico e divertente. Chi poteva essere a proporglielo? Ovviamente Luciana Littizzetto che lo ha fatto spogliare in studio, tra le risate e quel pizzico di imbarazzo che ci possiamo aspettare dal cantante.

Marco Mengoni, il siparietto con Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Che Marco Mengoni sia bellissimo è un dato di fatto. E piace ancora di più perché il suo fascino non deriva solo dall’aspetto, ma anche (e forse soprattutto) dalla sua spiccata sensibilità, dalla sua bravura, da quella capacità di essere l’esempio di uomo ideale che tutti vorremmo.

Marco Mengoni è anche timido e sensibile e, ospite di Che tempo che fa, si è reso protagonista di un simpatico siparietto suggerito da Luciana Littizzetto. La comica e conduttrice ha detto al cantante: “Prima togliamoci questa giacca, va”. Tra le risate del pubblico e del diretto interessato, mentre Fabio Fazio è intervenuto con un “Ma cosa”, stupito.

Mengoni ha quindi risposto: “Un po’ spallato così?”. E si è messo in canottiera, che poi è stato uno dei capi che ha sfoggiato durante le esibizioni del Festival. Sempre molto glamour, da vera star, ma con le braccia scoperte.

Luciana Littizzetto soddisfatta lo ha aiutato a togliere la giacca fra le ovazioni del pubblico, per poi chiedergli con la sua tradizionale ironia: “Quante ore di palestra? 1000 – 1002?”. Mengoni ha ammesso di non averne fatte perché non ha avuto tempo. Anche se a vedere il suo fisico tonico e asciutto non si direbbe.

Marco Mengoni, la vittoria a Sanremo 2023 e perché ci piace tanto

Con il brano Due vite Marco Mengoni ha saputo toccare le corde dell’anima, merito di un testo che arriva e di una voce potente, calda, che rapisce l’ascoltatore e gli fa provare emozioni forti.

Ma Marco Mengoni non piace solo perché è bravissimo, piace perché è sensibile, perché ha un cuore grande, perché quando dice qualcosa non è mai banale. Dalla dedica per le donne in gara con lui al Festival di Sanremo dopo la proclamazione della vittoria: “Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato – ha detto -, sono delle cantanti meravigliose, siamo arrivati in cinque ragazzi e quindi credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi sul palco e che ringrazio“.

Alle parole per sua mamma Nadia Ferrari: “Dedico questo Festival a mia madre, la donna che mi ha messo al mondo”. Fino alle emozioni, quelle che non ha saputo trattenere in sala stampa, prima della Finale, e che ci hanno fatto ammirare ancora una volta l’uomo dietro l’artista, che ci hanno fatto vedere quanta bellezza c’è nell’essere stessi: “Io ho un grandissimo problema, penso sia uno dei miei più grandi difetti, sono molto emotivo – ha detto commuovendosi -. Siamo molto stanchi in questi giorni. Sono molto, molto felice. Tantissimo. È bello vivere questo sogno, è il sogno delle fate, non è quello dei mostri”.