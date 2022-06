“Isola dei Famosi”, infortunio per Alvin. E lui dà la colpa a Ilary Blasi

Voi credete alle coincidenze? A quanto pare, Alvin proprio no: solo un paio di giorni fa aveva ironizzato su Ilary Blasi, e ora il karma lo ha colpito abbastanza duramente. In Honduras, l’inviato speciale ha avuto un piccolo infortunio che ha subito ricollegato a quanto accaduto con la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022. E per fortuna non si tratta di qualcosa di serio, quindi l’ha presa a ridere con il suo consueto umorismo.

Isola, l’infortunio di Alvin

Ormai manca davvero pochissimo all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022: questa edizione ricca di sorprese e di grandi emozioni sta per giungere al termine, ma poteva forse filare tutto liscio? Assolutamente no. E infatti, nelle scorse ore Alvin si è presentato su Instagram con un occhio nero. Rassicurando subito i suoi fan, ha spiegato che il suo piccolo incidente non ha avuto alcuna grave ripercussione, solamente un livido bruttino e un po’ di dolore. “Bene direi, no? Mancava l’occhio nero, e adesso ce l’abbiamo. Quindi, pronti per la finale!” – ha dichiarato in un breve video condiviso tra le sue storie, ridendoci su.

A quanto pare, il piccolo infortunio avrebbe avuto luogo durante una partita di basket. Costretto anch’egli in Honduras per tutta la durata del reality show, Alvin non ha certo le stesse restrizioni imposte ai naufraghi, ed è per questo che durante le lunghe giornate lontano dalle telecamere si diverte come se fosse in vacanza (dopo aver ottemperato ai suoi impegni, naturalmente). Tra i suoi hobby, c’è proprio lo sport: sotto il caldo sole honduregno, lui e i suoi colleghi si dilettano di tanto in tanto in qualche torneo di basket.

L’ultima partita, tuttavia, si è rivelata decisamente troppo movimentata. Un piccolo scontro con l’avversario – o meglio una testata, come ha specificato Alvin su Instagram – gli ha provocato un bell’occhio nero che non può certo passare inosservato. E che, probabilmente, sarà il protagonista della finale dell’Isola dei Famosi, con Ilary che non si tratterrà in qualche battutina a proposito. D’altra parte, il rapporto tra lei e il suo inviato speciale è sempre stato caratterizzato da frecciate a non finire. Anzi, forse è stata proprio “colpa” della Blasi se oggi Alvin ha un occhio nero.

Alvin, perché l’infortunio è “colpa” di Ilary

Per capire come possa essere accusata Ilary Blasi di questo incidente, bisogna fare un piccolo passo indietro. Un paio di giorni fa, Alvin aveva pubblicato sui social alcuni scatti divertentissimi: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”. Le foto lo ritraevano intento tra tuffi e salti in acqua, con accanto a lui una gigantografia della conduttrice romana. Una situazione che ha scatenato il pubblico su Instagram e che ha persino ricevuto una risposta da Francesco Totti.

Il karma, però, avrebbe fatto il suo lavoro andando a “punire” Alvin per questo suo siparietto esilarante. A rivelarlo è stato proprio l’inviato: “Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero… poi dicono: coincidenze!” – ha scritto in un post che ripercorre la vicenda. Insomma, pare proprio che tra i due ci sia una rivalità (solo per gioco, si intende) che non può trovare pace neanche in vista della finale dell’Isola dei Famosi. E di questo non possiamo che ringraziarli, visto che hanno contribuito ad intrattenerci anche nei momenti meno accattivanti del reality.

